Maroc: Adieu Sidi Ahmed Belkahia

Adieu Sidi Ahmed. Ainsi donc tu es parti. Tu nous laisses... proie à un chagrin dévastateur et à une peine incommensurable.

Tu nous quittes Sidi Ahmed, mais notre consolation, notre réconfort, on les retrouve dans ces moments inoubliables passés ensemble.

Nous avons tant appris de toi. Toi qui as assuré au journalisme sportif ses lettres de noblesse. Toi qui as marqué des générations entières de par ton savoir et ta compétence, de par la pertinence de tes analyses, la beauté de tes écrits et la magie de ton verbe.

Oui, Sidi Ahmed, tous ceux parmi tes confrères ou tes nombreux lecteurs ont le sens de la repartie ont dû relevé à quel point tu as contribué à redorer le blason du journalisme sportif qui, loin s'en faut, n'a rien à envier à quelque autre journaliste œuvrant dans quelque autre domaine...

Pour être en mesure de se prévaloir de la même compétence que toi et se munir de la même rectitude professionnelle que toi. Et, surtout, surtout être DIGNE comme tu l'as toujours été.

Notre consolation, nous la cherchons également dans ces grands moments faits de plaisir et de convivialité que nous avons eu la chance et le bonheur de partager avec le bon vivant que tu étais.

Tu as admirablement su joindre l'utile à l'agréable: l'utile pour toi, le plus important et de loin, c'étaient ta fille Yassmina et ton fils Fayçal que tu as couvés, et pour lesquels tu t'es dépensé sans compter, pour les voir épanouis et heureux. Ton vœu a été exaucé, Sidi Ahmed.

Nos condoléances les plus sincères, Sidi Ahmed, à Yassmina et à Fayçal comme à toute la famille, tous les amis et toutes celles et tous ceux qui ont eu à apprécier tes écrits.

Adieu Sidi Ahmed Belkahia