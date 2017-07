Maroc: Le Festival international du film de Marrakech n'aura pas lieu cette année

Le Conseil a également décidé de maintenir, en 2017, les activités caritatives et culturelles de la Fondation (campagnes cataracte, résidence d'écriture au profit des scénaristes marocains, renforcement des liens internationaux), selon le communiqué. Le Conseil d'administration de la Fondation du FIFM a, par ailleurs, passé en revue les acquis et les avancées réalisés lors de l'année écoulée.

"Cette période sera mise à profit pour définir et impulser une dynamique de changement destinée à mettre en œuvre une nouvelle organisation et de nouveaux outils qui prennent en compte l'évolution effrénée du monde digital, pour mieux servir la vision et les objectifs du Festival", a poursuivi le communiqué.

Cette décision a été prise "pour permettre au Festival d'aller de l'avant dans sa mission non seulement de promotion de l'industrie cinématographique marocaine, mais aussi d'ouverture sur les autres cultures, réalité incontournable de l'universalité du septième art", a expliqué la Fondation dans un communiqué à l'issue de son Conseil d'administration et son assemblée générale ordinaire, tenus ce vendredi.

