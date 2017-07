Cote d'Ivoire: Barrage hydroélectrique de Soubré - Le 1er groupe de production électrique mis en service

Le premier groupe de production d'électricité, d'une capacité de 90 MW, de la centrale hydroélectrique de Soubré est officiellement rentré en service. Hier, le Premier Ministre, Amadou Gon Coulibaly a procédé à cette opération de mise en service, en présence de l'Ambassadeur de Chine, Tang Wiebin et des ministres de l'Economie et des Finances, Adama Koné, du Pétrole, de l'Energie et du Développement des énergies renouvelables, Thierry Tanoh et du ministre de la défense, Alain Richard Donwahi.

Cette opération marque, ainsi, la fin des essais de fonctionnement de la machine et constitue la première étape du fonctionnement définitive de la centrale hydroélectrique, après sa mise en service couplée avec le réseau électrique, le 25 juin dernier. Les trois autres groupes de la centrale électrique dont deux de 90 MW et un groupe de la mini-centrale de 5 MW seront mis progressivement en service, les mois à venir. Selon le ministre Thierry Tanoh, la mise en œuvre de ces quatre groupes permettra, ainsi, d'injecter sur le réseau électrique ivoirien, 275 MW supplémentaires, ce qui fera passer la puissance installée à environ 2200 MW, soit une hausse de 804 MW depuis 2011.

Deuxième ouvrage hydroélectrique de la Côte d'Ivoire, la centrale de Soubré fait partie d'un aménagement hydro- électrique qui comprend la réalisation du réseau d'évacuation d'énergie comprenant une ligne haute tension de 225kV longue de 365 Km entre Soubré et le poste de Yopougon II ; la réalisation des aménagements et des extensions dans les postes sources de Soubré, Taabo et de Yopougon II, et enfin la construction de deux cités, l'une pour le personnel affecté au chantier et l'autre pour le personnel chargé de l'exploitation du barrage. Ambitieux et important ouvrage, l'aménagement hydroélectrique de Soubré a mobilisé un investissement global de 331 milliards de FCFA dont 239 milliards de F CFA financés par Eximbank de Chine et 92 milliards de F CFA comme contribution de la partie ivoirienne.

« Cet ouvrage viendra soutenir la croissance économique et améliorer la qualité de vie des populations, et permettra à la Côte d'Ivoire d'augmenter sa part de l'énergie renouvelable de 45%. Cet ouvrage est en ligne avec les engagements de la Côte d'Ivoire dans le cadre de la Cop 21, et permettra à notre pays de faire un bond qualitatif et quantitatif en matière de couverture nationale d'électricité », a souligné Thierry Tanoh. Se félicitant de la construction de cet ouvrage par une entreprise chinoise, SEM l'Ambassadeur de Chine en Côte d'Ivoire, Tang Wiebin, s'est réjoui que cette étape ait été anticipée à 8 mois de la date initiale.

Quant au président du Conseil regional de la Nawa, Alain Richard Donwahi, il a exprimé la reconnaissance des populations au gouvernement pour la construction de ce barrage, au regard de son impact socio-économique positif. En effet, la ville de Soubré connaît un regain de l'activité économique avec le développement des commerces, des services, l'hôtellerie, l'amélioration du réseau routier et de l'éclairage public, la prise en compte de l'électrification des villages riverains. La construction d'infrastructures de base telles que des marchés, des logements, des écoles, un centre de santé, un complexe sportif, une station d'épuration, ainsi que la réhabilitation du pont de Kopéragui.

En outre, la réinstallation des populations déguerpies dans trois cités modernes disposant d'eau courante et d'électricité, à savoir, Kopéragui, Kouamékro et Kpéhiri. Au regard de tous ces gains, le président du conseil régional, au nom des populations, s'est engagé « sans réserve » à accompagner les efforts de développement du Chef de l'Etat. Pour le Premier Ministre, Amadou Gon Coulibaly, la construction de cet ouvrage répond aux besoins longtemps attendu des populations.

« Il s'agit de mettre à la disposition de nos ménages et de nos industries, une énergie fiable, de bonne qualité, abondante, équitablement répartie sur l'ensemble du territoire national. L'enjeu est également de desservir certains pays voisins de la sous-région, à travers l'interconnexion de nos réseaux », a-t-il fait savoir. Ainsi, avec la capacité de 275 MW du barrage de Soubré, la Côte d'Ivoire va atteindre 2200 MW, qu'elle entend accroître à 3000 en 2018 et 4000 à l'horizon 2020. La livraison de cet ouvrage, selon le Premier Ministre, est prévue pour octobre 2017, ainsi que la pose de la première pierre du barrage de Gribo-popolino, également dans la région de la Nawa.