Cote d'Ivoire: Alternance 2020, candidature du PDCI-RDA, bilan des pré-congrès, congrès… - Voici ce que le RDR va décider demain

Un autre rendez-vous et non des moindres. Le Rassemblement des Républicains (RDR), sauf changement de dernière minute, se réunit demain mardi, à son siège à la rue Lepic sis à Cocody, pour un Bureau politique extraordinaire. En sus du secrétariat général, du conseil politique, de l'inspection générale du parti, de la grande chancellerie, des secrétaires nationaux et leurs adjoints, des secrétaires départementaux et des bureaux des structures spécialisées (RFR, RER et RJR), cette réunion sera élargie aux membres du gouvernement, aux élus et aux conseillers économiques, sociaux, environnementaux et culturels issus du parti présidentiel.

« Compte tenu de l'importance de l'ordre du jour, la présence effective de tous est vivement souhaitée », peut-on lire dans le communiqué de presse signé du ministre Amadou Soumahoro, secrétaire général par intérim. Cette session extraordinaire du Bureau politique, à en croire des sources proches de la rue Lepic, aura pour points essentiels le bilan des pré- congrès régionaux, les préparatifs du prochain congrès et l'analyse de la situation sociopolitique. En ce qui concerne le premier point, il faut rappeler que les Républicains ont tenu, du 27 au 30 avril dernier, sur l'ensemble du territoire national, des pré- congrès régionaux à l'effet d'écouter la base, de s'enquérir de ses préoccupations avant le prochain congrès et de remobiliser les militants pour les batailles futures.

A cette occasion, notons-le, la famille républicaine s'est mobilisée dans les 31 régions et dans le district d'Abidjan de sorte à atteindre les objectifs cités plus haut. Les cadres, les élus, les instances, organes et structures du parti ainsi que les militants se sont levés comme un seul homme pour tenir le pari de la mobilisation. Pendant trois jours, les pré-congressistes ont dressé le bilan du RDR dans sa gestion du pouvoir d'Etat, ses faiblesses, ses acquis. Mais surtout, ils ont dégagé les défis à relever pour une formation politique forte et plus solidaire pour les perspectives de 2020. Suite à cela, le comité scientifique, dirigé par le Pr Lémassou Fofana, secrétaire général adjoint du RDR chargé de la Formation et de l'Ecole du Parti (Sgafep), s'est affairé à la compilation des rapports rédigés par les présidents de pré-congrès.

Un secrétariat général s'est réuni pour un bilan partiel de ces assises. Deux mois après les pré- congrès, le moment est tout indiqué pour la direction de la case verte de faire le bilan à ses animateurs et acteurs, non sans en tirer toutes les conséquences. En outre - et c'est la conséquence du premier point de l'ordre du jour - il s'agira, lors de ce Bureau politique, de préparer le prochain congrès. En effet, neuf ans après son deuxième congrès ordinaire tenu en 2008, le parti domicilié à la rue Lepic a jugé opportun d'aller en congrès. Et cela, pour trois raisons fondamentales. D'abord parce que le RDR a conquis le pouvoir d'Etat en 2010. Et au regard du bilan impressionnant de son leader, le Dr Alassane Ouattara, le peuple de Côte d'Ivoire lui a confié, à nouveau, sa destinée, en 2015, pour cinq autres années.

Après sept ans de gestion des affaires publiques, il est impératif pour le parti présidentiel de faire le bilan de sa gestion de l'Etat, de l'héritage légué par feu Djéni Kobinan, mais aussi et surtout de la gestion de ses hommes. La deuxième raison qui justifie ce congrès, c'est la restructuration du RDR. C'est un secret de polichinelle que les militants, à l'occasion des pré-congrès régionaux, ont insisté sur la nécessité de renouveler les instances dirigeantes de sorte à insuffler du sang neuf aux structures pour un militantisme plus solidaire et plus concret. Enfin, il y a lieu d'aller à ce congrès afin de remobiliser la troupe et donner de nouvelles orientations, au vu du bilan, pour un parti conquérant. Car, nul n'ignore aujourd'hui que le RDR a pris du plomb dans l'aile relativement à la mobilisation.

Dans tous les cas, le congrès offrira le cadre adéquat pour mettre les pendules à l'heure et lancer l'assaut pour les défis politiques à venir. Ce Bureau politique instruira à cet effet les lieutenants de la case sur la date du congrès, le thème, le lieu, les modalités et certainement les commissions pour une meilleure organisation. « Il y aura un appel à la mobilisation générale des militants », a laissé entendre notre source. Actualité oblige, le Bureau politique extraordinaire ne peut refermer ses portes sans scruter le marigot politique ivoirien. Car, le débat politique enclenché depuis quelques jours tourne autour de la succession du président de la République, Alassane Ouattara, issu des rangs du RDR.

Même si ce parti est réservé sur la question, il n'en demeure pas moins qu'il a son mot à dire. Pendant que son principal allié, le Parti Démocratique de Côte d'Ivoire (PDCI) soutient bec et ongles que le prochain candidat unique à la présidentielle de 2020 du Rassemblement des Houphouëtistes pour la Démocratie et la Paix (RHDP) sortira de ses effectifs ; le RDR s'en tient aux engagements de la plate-forme qui stipule que le candidat de cette alliance, en 2020, sera choisi dans le parti unifié en création. Et ce, selon la volonté des deux leaders, Henri Konan Bédié et Alassane Ouattara.

La rencontre de demain sera l'occasion pour les Républicains de la lagune Ebrié de réaffirmer leur position en vertu de laquelle, l'alternance ne peut se faire en dehors du parti unifié. En somme, ce Bureau politique va, sans faux fuyant, débattre de toutes les questions inhé- rentes à la vie du RDR. Mais sans nul doute jeter un regard responsable sur l'actualité brûlante de l'heure. Et prendre les mesures appropriées.