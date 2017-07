Cote d'Ivoire: Taekwondo (Championnat du monde 2017) - Ruth Gbagbi sacrée championne du monde

Après une entame facile et flatteuse face au Bangladeshi Imtiaz Honey Ali (38-0), le champion olympique a été simplement décevant à Muju. Vicechampion olympique, le Nigérien Issoufou Alfaga Abdoulrazak a été sacré du monde des plus de 87 kilos après avoir dominé en finale le Britannique Mahama Cho et a remporté la médaille dans la catégorie.

La médaillée de bronze olympique a nettement dominé l'Iranienne Kimia Alizadeh Zenoorin (19-9) au terme d'un combat parfaitement maitrisé. Avec dix points de différence au compteur, Ruth Gbagbi a offert de très belle manière à la Côte d'Ivoire son unique médaille des Championnats du monde. Un finish tout en beauté après un parcours jugé excellent. Avant le désistement de la Coréenne So-Hee Kim en demi-finale (victoire 5-0), la championne ivoirienne a écarté en quart, la Suédoise Elin Johansson (13-8). Et ce, après que la Britannique Rachelle Booth (15-6) en huitième et la Jordanienne Shahd Tarman (23-5) en seizième aient subi la furia de l'athlète ivoirienne.

