Cote d'Ivoire: 1ère journée scientifique de l'INHP- La prévention des maladies au centre des échanges

L'Institut national d'hygiène publique (INHP) a organisé, le jeudi 29 juin 2017, sa 1ère journée scientifique à son siège, sis à Treichville. « Hygiène, clé de la prévention » était le thème de cette journée. Un choix bien à propos selon la ministre de la Santé et de l'Hygiène publique, Dr Raymonde Goudou Coffie, marraine de la journée.

« C'est un thème qui cadre bien avec la vision du gouvernement qui est de mettre l'accent sur la vaccination et l'hygiène. Si la prévention n'est pas bien positionnée en amont, il n'est pas évident d'avoir des résultats malgré tous les investissements qu'on aura faits. Chaque fois que nous avons fait la pré- vention, nous avons eu des résultats », a-t-elle déclaré. Toujours dans le cadre de cette politique, elle a ajouté que le plus important, c'est de faire en sorte que les populations comprennent que si elles arrivent tardivement à l'hôpital, on ne pourra pas avoir les résultats escomptés quel que soit le plateau technique.

Dr Raymonde Goudou s'est aussi félicitée de l'achat à l'avance du stock de vaccin nécessaire pour couvrir l'année par le Gouvernement. L'objectif étant d'éviter les ruptures. Bien avant, le Pr Bénié Bi Vroh, directeur de l'INHP, a expliqué que l'objectif de cette journée scientifique est de promouvoir les acquis de la recherche, faire le point des défis à relever. Mais aussi, d'analyser la situation de l'hygiène en Côte d'Ivoire.

Au terme des échanges, les recommandations suivantes ont été faites : actualiser le décret portant création de l'INHP afin de lui permettre de mieux assurer sa mission dans le contexte socio épidé- miologique actuel marqué par l'apparition des maladies émergentes et réémergentes ; pérenniser l'organisation des journées scientifiques compte tenu des enjeux sanitaires liés à l'hygiène publique ; valoriser les communications de la journée dans des revues scientifiques ; soutenir les activités de vaccination par des actions d'éducation pour la santé et créer une plateforme de collaboration avec des institutions d'hygiène de la sous-région. Notons que pour cette journée, des spécialistes sont venus du Togo, du Congo et du Burkina Faso. La confé- rence principale a été prononcée par la directrice de l'INHP du Burkina Faso.