Cote d'Ivoire: Projet « Le paradis, c'est ici » - Le studio Mozaïk mobilise les médias contre l'immigration clandestine

«Le Paradis, c'est ici ». C'est le titre évocateur de la campagne de sensibilisation des médias contre l'immigration clandestine qu'organise le Studio Mozaik, avec le soutien de la République fédérale d'Allemagne, via son ambassade à Abidjan ; la fondation Friedrich Naumann pour la liberté et la Direction générale des Ivoiriens de l'extérieur (DGIE). Jeudi dernier, les organisateurs ont procédé au lancement officiel de ce projet.

C'était au cours d'une sobre cérémonie dans les locaux du Studio Mozaïk à CocdyAngré, 9ème Tranche, en présence de Dr Claus Bernard Auer, ex-ambassadeur d'Allemagne en Côte d'Ivoire et de Mme Sophie Konaté, qui représentait la Fondation Friedrich Naumann. Ce projet financé par la République Fédérale d'Allemagne, contient, a expliqué Souleymane Oulai, directeur de Studio Mozaik, un volet formation des journalistes (presse écrite, télé, radio et web), la production d'articles et d'une série de spots, de capsules et de programmes audiovisuels qui seront réalisés, selon le principe et la ligne éditoriale de Studio Mozaik, à savoir donner la parole aux populations.

Il s'agit entre autres de témoignages de migrants revenus de leur mésaventure en vue de décourager des partants et des autorités ivoiriennes en charge de la jeunesse et de l'emploi, qui viendront proposer des solutions pour l'intégration et ou la réintégration des candidats au départ et d'anciens migrants de retour. Il faut signaler que la campagne "le paradis c'est ici" se déclinera en langues locales pour atteindre les masses populaires analphabètes. Selon lui, cette campagne donnera lieu également à une caravane de sensibilisation dans quelques villes du pays notamment Daloa, Korhogo, Bouna, Bondoukou etc., qui se déclinera sous la forme d'un rassemblement sur des places publiques où il y aura des projections de films suivies de débats ainsi que des échanges avec les communautés. Bien entendu, les radios partenaires du Studio Mozaik seront aussi mises à contribution.

« J'ai passé une grande partie de ma vie hors de la Côte d'Ivoire, une vingtaine d'années. J'ai vraiment une peur bleue, même pour la piscine qui est chez moi. Alors, quand je vois des gens traverser la méditerranée, pour aller mourir inutilement, alors que là-bas, c'est n'importe quoi, je me suis dit qu'il faut faire quelque chose contre ce fléau», a ajouté M. Oulaï, qui prévoit, par ailleurs, la réalisation d'un film documentaire sur ce sujet préoccupant. Cette campagne, à l'en croire, débute ce samedi 1er juillet 2017, par la formation des journalistes, et durera cinq mois. « La République fédérale d'Allemagne a entièrement financé ce projet», a précisé Souleymane Oulaï.

De son côté, Dr Claus Bernard Auer a dépeint l'enfer de la route empruntée par les migrants. Du désert du Sahara aux bords de la méditerranée le parcours se résume en un vrai calvaire. C'est pourquoi il a martelé : « Restezici ne vous mettez pas sur ce chemin ». L'ex-ambassadeur de la République Fédérale d'Allemagne en Côte d'Ivoire qui a quitté notre pays vendredi 30 juin a ajouté que la clandestinité ne se limite pas à la traversée. Même sur le territoire italien, sans papier, le migrant reste toujours dans la clandestinité. Le diplomate allemand, qui est en fin de mission, a saisi l'occasion pour faire ses adieux au Studio Mozaïk qu'il a soutenu durant son séjour en terre ivoirienne.