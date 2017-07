Algérie: Bensalah - «Faire taire les voix du pessimisme et du défaitisme»

La session parlementaire a été clôturée, hier, au Conseil de la nation (Sénat) et à l'Assemblée populaire nationale (APN).

En présence du Premier ministre, Abdelmadjid Tebboune, et des membres de son gouvernement, de la majorité des parlementaires, du président du Sénat, Abdelkader Bensalah, accompagné de ses vice-présidents, la cérémonie de clôture de la session parlementaire a été organisée à l'hémicycle de l'APN, lors d'une séance plénière présidée par Saïd Bouhadja, président de la chambre basse du Parlement.

Dans sa longue allocution, M. Bouhadja s'est montré «satisfait» de l'exercice parlementaire de la nouvelle assemblée dans sa première session. «C'était une session très riche. Pas seulement par le nombre de projets votés, mais par leur qualité et consistance dans la vie politique du pays et du peuple algérien», s'est-il félicité, avant de rappeler «les débats chaleureux, parfois houleux» à chaque plénière. Des débats qui «renseignent sur l'intérêt que vous accordez aux questions posées, témoignent sur l'amour que vous portez pour la nation algérienne et sur la responsabilité que le peuple algérien a mis sur vos engagements», a-t-il ajouté à l'adresse des représentants du peuple.

Le président de l'APN n'a pas omis de faire l'éloge et vanter les «réalisations» du président de la République à qui il a tenu à souhaiter «beaucoup de courage et de santé» pour «la poursuite de la mise en œuvre de son programme ambitieux». Un programme, a-t-il poursuivi, «bien énuméré dans le plan d'action du gouvernement» présenté par le Premier ministre devant les deux chambres du Parlement.

Auparavant, le même climat, avec moins d'ambiance et de monde, a régné dans l'hémicycle du Conseil de la nation. Le président de cette institution parlementaire, Abdelkader Bensalah, a lu une allocution dans laquelle il s'est félicité du travail parlementaire accompli en cette première session. M. Bensalah est revenu sur le plan d'action du gouvernement adopté jeudi dernier par le Sénat et, parlé des «ambitions» du gouvernement à accélérer le cours du développement dont «les mécanismes ont été bien mentionnées dans la feuille de route du gouvernement Tebboune».

Le président du Sénat a également abordé les «défis, parfois durs» auxquels est «confrontée aujourd'hui l'Algérie». Mais, «nous sommes certains que le peuple algérien a les capacités de les dépasser», a-t-il affirmé. Et ce, ajoute-t-il, «c'est quand il se tient par la main, serre son rang et retrousse ses manches qu'il se dirigera vers la construction d'un lendemain meilleur». C'est ainsi, insiste-t-il, que «l'Algérie peut dépasser les circonstances de la crise économique et financière qui la secoue» depuis la chute des revenus pétroliers. Toutefois, il faut «faire taire les voix du pessimisme et du défaitisme», lesquelles, «de l'intérieur comme de l'extérieur, visent à perturber la voie du développement et de l'épanouissement de l'Algérie», dira-t-il.