Algérie: Changer le mode de gestion des banques publiques pour accompagner la croissance économique

A ce titre, le gouvernement Tebboune compte faire sorti, les banques publiques de leur mode de gestion «classique» pour qu'elles deviennent de vraies locomotives pour la relance de la croissance et l'amélioration du climat général des affaires et de l'investissement

L'accélération des réformes bancaires dont on parle depuis des années déjà est aujourd'hui plus que nécessaire. Le Premier ministre, Abdelmadjid Tebboune, est revenu sur ce sujet phare, jeudi soir à Alger, lors d'une conférence de presse animée juste après l'adoption par les membres du Conseil de la nation d'une résolution de soutien au Plan d'action du gouvernement. Considérées comme étant la colonne vertébrale du nouveau modèle économique initié par le gouvernement, les réformes en question devraient permettre aux banques publiques de développer davantage leurs moyens d'action à terme et promouvoir des produits financiers plus attractifs. Cette mutation permettra, sans nul doute, de booster la croissance économique. Nul n'ignore que les institutions financières et bancaires nationales ont connu, depuis 1990, des évolutions considérables, à la mesure des progrès qu'a connus l'économie nationale dans son ensemble.

Le paysage bancaire s'est ainsi élargi et le système de financement s'est, quant à lui, considérablement diversifié. Une évolution qui a permis à nos établissements bancaires de disposer de ressources financières sans précédent. Cette situation s'est toutefois dégradée suite au choc externe résultant de la forte baisse des cours de pétrole. Les banques nationales ont été fortement déstabilisées par le recul considérable des revenus pétroliers. A fin septembre 2016, la liquidité bancaire s'est établie à 992 milliards de dinars, contre 1 833 milliards de dinars fin septembre 2015. Le choc pétrolier a ainsi mis à nu le système financier national, particulièrement le système bancaire.

Aujourd'hui, le système bancaire algérien demeure peu développé. Pis, ce système constitue un obstacle à la croissance économique du pays. Et ce, malgré les quelques actions initiées au titre des réformes engagées. Des réformes qui ont été lancées en janvier 1988, avec la mise en place d'un nouveau cadre pour le système bancaire national, par la loi n°90-10 du 14 avril 1990 relative à la monnaie et au crédit. Cette loi a marqué un tournant décisif dans ce processus de réformes dans la mesure où elle s'est inscrite en rupture avec l'ancien système de financement de l'économie nationale. Elle a ainsi remplacé la loi bancaire de 1986, relative au régime des banques et du crédit, qui n'a pas été mise en application, et mis, pour la première fois, les bases d'un cadre juridique commun à toutes les banques et tous les établissements financiers.

Depuis 1995, les conditions et les procédures d'autorisation et d'agrément des banques et des établissements financiers ont été clairement définies et largement mises en œuvre. L'ouverture effective en 1998, du secteur bancaire au capital privé, donnant ainsi naissance à quelques banques privées (capital national et étranger), avait pour but de financer l'entrepreneur privé à capital national ou étranger par des mécanismes bancaires privés. Néanmoins, l'ouverture du marché financier au secteur privé n'a pas apporté, selon des experts, grand chose à l'économie nationale. Sur les quinze établissements bancaires privés opérant sur le marché, seuls quelques-uns ont diversifié leurs activités. Autre constat : le secteur public bancaire continue à assurer, à lui seul, près de 90% des financements de l'économie et des entreprises. C'est dire le degré de concurrence qui reste à développer sur le marché bancaire. Certes, les banques privées (étrangères essentiellement) accompagnent leurs clients qui interviennent sur le marché algérien dans les différents secteurs d'activité pétrole, automobile, agroalimentaire, industrie pharmaceutique, mais leur part dans le financement de l'économie, dans la collecte des ressources et dans l'octroi des crédits est «modeste».

En ces temps de contraction de nos ressources financières, liée à la baisse des cours du pétrole, principal moteur de l'économie algérienne, la réforme du système bancaire demeure ainsi un impératif incontournable, afin de faire des banques de véritables instruments de développement et de diversification de l'économie. Selon le Premier ministre, Abdelmadjid Tebboune, les banques, notamment publiques, en l'état actuel, fonctionnent comme des guichets de gestion des comptes. Son gouvernement compte ainsi faire sortir les banques publiques de ce mode classique pour qu'elles deviennent de vraies locomotives pour la relance de la croissance et l'amélioration du climat général des affaires et de l'investissement. Et c'est à ce titre qu'il est prévu la création d'une nouvelle banque qui portera le nom de «Banque de l'Habitat», en commun entre la Caisse nationale d'épargne et de prévoyance (Cnep-Banque) et la Caisse nationale du logement (CNL). Cette banque prendra en charge, selon M. Tebboune, tous les dossiers en relation avec le financement de l'habitat et de l'immobilier. Une action à étendre à d'autres secteurs pour accélérer la relance de notre économie nationale.