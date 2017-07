Algérie: Des athlètes algériens ramassent des médailles et... après !

Peut-on réellement exulter à la suite des médailles arrachées à Tlemcen par Boudechiche et Aboudi quand tout un chacun, à commencer par les deux athlètes, sait que les performances réalisées sont à des années lumières de celles inscrites dans les tablettes de l'histoire de l'athlétisme !?

Au saut à la perche, l'Algérien Rédha Boudechiche a franchi 4,30m s'adjugeant la médaille d'or au 13e championnat d'Afrique d'athlétisme qu'abrite la ville de Tlemcen. Pour sa part Sid Ali Aboudi a dû se contenter de la médaille d'argent au lancer du marteau. Bien entendu, quelle que soit sa couleur une médaille est toujours bonne à prendre et deux fois plus qu'une lorsqu'elle est arrachée au cours d'une manifestation internationale, même si celle-ci ne dépasse pas le giron continental.

Pour les athlètes concernés, obtenir ces médailles est le meilleur moyen de puiser au plus profond d'eux-mêmes pour aller encore plus loin. N'est-ce pas là justement l'objectif sacerdotal de tout sportif à titre individuel d'abord, et plus encore si le titre qui vient le couronner rejaillit sur la notoriété de son pays ou de son club. Néanmoins l'idée maitresse demeure évidemment celle de sortir de ce spectre continental limitatif et par voie de conséquence réfléchir aux moyens de se projeter encore plus loin comme à titre d'exemple un championnat du monde et plus onirique encore les Jeux olympiques.

La devise de ce haut rendez-vous du sport et de la fête n'est-il justement «Citius, Altius, Fortius» c'est-à-dire «Plus vite, plus haut, plus fort», et les heureux représentants algériens qui ont l'immense heur de faire partie du gotha mondial, en l'occurrence Boulmerka, Morsli, Benida Merah, Guerni et les autres qui ont quand même permis à l'Algérie d'obtenir jusque-là 17 médailles au total dont 5 en or, 4 en argent et huit en bronze, réparties sur les JO d'Atlanta, Sydney, Londres, Barcelone...

Il faudrait toutefois convenir que ces médailles ne sont pas tombées du ciel et n'auraient pu non plus être atteintes si, au préalable, les lauréats n'ont confié leur destin à des techniciens étrangers et surtout fait le choix de parfaire leurs capacités et d'exploiter les potentialités recelées à... l'étranger dans les mêmes conditions que les plus grands noms de l'athlétisme mondial. Or, peut-on réellement exulter, tomber à pamoison et verser dans la béatitude profonde à la suite des médailles arrachées à Tlemcen par Boudechiche et Aboudi quand tout un chacun, à commencer par les deux athlètes, sait que les performances réalisées sont à des années lumières de celles inscrites dans les tablettes de l'histoire de l'athlétisme. a titre d'exemple la barre des 4,30m franchie par Boudechiche est le record olympique de l'Américain

Lee Barnes établi lors des Jeux olympiques de... 1928, alors que les 59,65m d'Aboudi au lancer de marteau étaient déjà dépassés en 1950 par le Hongrois Imre Nemeth avec ses 59,88m. Mieux encore, l'actuel record du monde de saut à la perche est de 6,16m, autrement dit 2,16 d'écart, et quand on sait que pour gagner un ou deux centimètres ce sont des années de travail effectuées dans des conditions optimales autant dire que c'est bien loin d'être gagné pour les athlètes algériens concernés.

Le plus affligeant dans l'histoire est que cette vérité vraie, autrement dit de sportifs dont les potentialités sont sans doute effectives et malheureusement non exploitées, ne risque pas d'interpeller les responsables à hauteur des instances sportives nationales à tous les niveaux, qu'il s'agisse de responsables administratifs qui tiennent les cordons de la bourse, et encore moins de techniciens, eux-mêmes aux frontières de leur capacité à apporter ce «plus» qui manque aux sportifs encadrés et qu'ont su trouver leurs prédécesseurs en faisant le choix de rejoindre des team en France, Espagne, Italie et en Floride. Boulmerka, Morceli, Makhloufi, Benida Merah en sont les parfaits exemples.

En fait, toute cela relève d'une gestion de carrière des sportifs, de la compétence de l'encadrement et forcément de l'attention et l'intérêt accordé par les pouvoirs publics, lesquels ne peuvent prétendre à l'argent du beurre s'il n'y a pas de... beurre.