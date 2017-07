Togo: Loto Sam de la LONATO pour faire encore plus d'heureux gagnants

La responsable à la Communication et au marketing de la LONATO a aussi ajouté ques principales particularités de Loto Sam sont, le fait que "le jeu se fait uniquement sur machines (sur les terminaux de jeux de la LONATO", "il offre aux parieurs, le dernier samedi de chaque mois, un numéro bonus, appelé Bonus Sam", et enfin, que "le Bonus Sam est payé au tiers du gain correspondant".

Expliquant le processus de ce nouveau produit, Bélinda Tcham, responsable de la cellule de Communication et de Marketing de la LONATO a fait comprendre qu'il "consiste à pronostiquer la sortie de un ou de plusieursdes cinq numéros tirés au sort, parmi 90 premiers nombres naturels mis en jeux dans la machine de tirage". Comme c'est déjà le cas pour les trois autres jeux de loto 5/90 (Lotto Diamant, Loto Benz et Loto Kadoo), il est à noter que pour le Loto Sam, la valeur totale des enjeux par ticket doit être supérieure ou égale à 300 F cfa et pour ce qui est du gain, c'est aussi quarante-cinq mille fois la mise quant on parvient à trouver les cinq numéros tirés, un seul numéro suffit pour gagner.

