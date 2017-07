Gabon: Climat de violence et d'inquiétude dans et hors du pays

Le porte-parole du gouvernement Alain-Claude Bilie By Nze s'inquiète et accuse Jean Ping : « Nous savons comment démarrent les violences dans un pays. Personne ne sait jusqu'où ça peut aller ni comment ça peut finir. Je le dis très clairement : monsieur Jean Ping en porte la responsabilité parce que c'est lui qui a introduit la violence dans le discours politique, c'est lui qui angoisse ces activistes ».

Il y a trois semaines, un petit groupe de Gabonais hurlent devant l'hôtel du président Ali Bongo à New York : « Ali assassin », « Ali is a killer ». Plus tôt, c'est son directeur de cabinet, Martin Boguikouma, qui est malmené et humilié. Edouard Valentin, le père de la première dame, a subi ce bizutage à Paris. A chaque fois, les vidéos de ces traitements dégradants inondent les réseaux sociaux.

