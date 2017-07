Madagascar: Fuite d'une conversation téléphonique - Une enquête interne au sein du Bianco

Le numéro un du Bureau d'Ambohibao ajoute, par ailleurs, que « lorsque la personne affiche une mauvaise foi face aux convocations, les convocations par téléphone sont, systématiquement, enregistrées. Il s'agit d'une précaution s'il s'avère nécessaire de prouver que tous les moyens ont été utilisés afin de convoquer la personne ». Bien qu'il ne revêt pas de caractère confidentiel, étant donné que le secret de l'instruction n'est pas entamé, le fichier aurait été publié clandestinement, a entendre les explications de Jean-Louis Andriamifidy. D'une durée d'un peu plus de cinq minutes, la conversation entre l'agent du Bianco et Claudine Razaimamonjy, met cette dernière dans une posture délicate.

Avéré. Une conversation téléphonique entre une personne s'affirmant être Claudine Razaimamonjy, femme d'affaires, et un agent du Bureau indépendant anti-corruption (Bianco), circule, depuis la fin de la semaine dernière, sur les réseaux sociaux. Contacté sur l'authenticité ou non du fichier audio, hier, Jean-Louis Andriamifidy, directeur général du Bianco a indiqué qu'une enquête interne sur la source de cette fuite était ouverte au sein de l'entité d'Ambohibao.

