Plusieurs chefs d'état sont arrivés à Addis Abeba et plusieurs représentants d'institutions internationales diplomatiques, financières et de développement ont aussi déposé leurs valises. Le Président en exercice de l'Union africaine, le Guinéen, Alpha Condé est déjà sur place depuis quelques jours. Ce lundi matin, Confidentiel Afrique a appris l'arrivée à Addis Abeba du Chef de l'état du Burkina Faso, SEM Christian Marc Kaboré. Il n'a pas fermé l'œil après avoir pris part dimanche au Sommet G5 Sahel à Bamako parrainé par le Président français, Emmanuel Macron, aux côtés de ses pairs Ibrahim Boubacar Keita, Ould Abdel Aziz, Issoufou Mahamadou, Idriss Deby.

De l'aéroport international d'Addis Abeba à la majestueuse Tour de l'Union Africaine, la capitale est sous haute surveillance sécuritaire malgré un temps pluvieux en ce moment afin que l'événement se déroule dans d'excellentes conditions. Le gouvernement fédéral d'Éthiopie et la Commission de l'Union Africaine ont mis les bouchées doubles et sont sur le qui- vive pour un succès éclatant de cette 27ème session ordinaire de l'assemblée des Chefs d'état et de gouvernement de l'UA.

