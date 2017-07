Ile Maurice: Sunael Purgus - «Des projets de plusieurs millions bientôt concrétisés»

interview

Vous organisez pas mal d'activités dans la région, parlez-nous de vos projets futurs pour améliorer la qualité de vie des habitants sous votre responsabilité ?

Nous venons juste d'avoir une réunion et je peux dire que plusieurs de nos projets ont été approuvés par le gouvernement et l'exercice d'appel d'offres se fera très prochainement. Les projets concernent notamment le nouveau siège du conseil de district de Pamplemousses, qui sera situé à Calebasses. Il coûtera environ Rs 30 millions. Il y aura un nouvel incinérateur à Montagne-Longue, au coût de Rs 16 millions et un complexe multisport à Triolet avoisinant quelque Rs 75 millions.

Je compte aussi y aménager des infrastructures totalisant Rs 6 millions pour le foot en salle à Terre-Rouge, Triolet, Baie-du-Tombeau, Fond-du-Sac, Le Hochet et Trou-aux-Biches. Un parcours de santé de Rs 1 million à Fond-du-Sac verra aussi le jour prochainement.

J'entamerai aussi des projets de petite envergure tels que l'asphaltage des routes, des points de lumière et des travaux de drains. Et Rs 2 millions seront dédiées à l'aménagement d'espaces verts et de jardins enfants. Des ampoules LED seront placées sur des terrains de football à Congomah, Calebasses, Crève-Cœur, Terre-Rouge, Mon-Goût et Notre-Dame. Le tout au coût de Rs 5 millions.

Ce qui est nouveau aussi, c'est que Notre-Dame et Trou-aux-Biches auront leur premier Village Hall. Celui de Ville-bague sera rénové très prochainement car il date et demande à être entretenu. Sa rénovation coûtera Rs 1,5 million.

Quels sont les gros projets déjà réalisés depuis que vous êtes à la tête du conseil de Pamplemousses ?

J'ai fait asphalter plus de 25 chemins dans le district. À Baie-du-Tombeau, la construction d'un nouveau dispensaire a déjà commencé et on entame également le nettoyage des terrains en friche. De plus, je m'occupe de l'élagage des branches d'arbres sur la voie publique. En ce moment, je travaille sur la construction de drains dans plusieurs endroits et dont le coût s'élève à quelque Rs 25 millions.

De plus, quelque 1 000 poubelles ont été achetées par le conseil de district. Elles seront bientôt distribuées dans les écoles de la région, dans d'autres lieux publics aussi. 500 lampadaires ont été achetés et nous faisons fabriquer de nouvelles plaques de noms de rues. Je tiens aussi à préciser que cela fait seulement six mois que j'occupe ce poste.

Quels sont les plus gros soucis qui doivent être traités en priorité dans votre district ?

Je peux dire que c'est le problème de drains. Mais comme je l'ai dit plus tôt, l'aménagement de drains et de puits d'absorption se font graduellement dans les 18 villages sous la tutelle du conseil de district.

Nous savons que le fléau de la drogue est omniprésent. Quelles sont les dispositions que vous avez prises pour combattre ce problème dans votre région ?

Qui sont les plus touchés ? Il n'y a pas que la drogue, il y a aussi le tabagisme, l'alcoolisme. Une marche pacifique se tiendra bientôt. Je pense combattre ces fléaux par le bien-être : organiser des tournois et faire en sorte que les jeunes se tournent davantage vers les activités physiques. Je dirai que les endroits les plus touchés sont cité EDC à Pamplemousses, Baie-du-Tombeau, Le Hochet et Bois-Marchand, entre autres. Je tiens aussi à préciser que le conseil de district injecte pas mal de ressources financières dans des associations qui militent pour les mêmes causes.

Depuis l'année dernière, les habitants de Fond-du-Sac se plaignent de problèmes de drains. Vous aviez, à l'époque, promis qu'une solution serait trouvée. Ce problème a-t-il été réglé ?

Depuis 2016, nous envisageons d'injecter Rs 300 à Rs 350 millions dans le projet de drains dans cette région. Mais cela ne peut se faire du jour au lendemain. Nous rencontrons quelques difficultés qui contribuent à retarder le projet.

Par exemple, des propriétaires ne veulent pas céder une partie de leur terrain où devrait en principe passer le drain. L'acquisition obligatoire est envisagée. Nous déciderons de la marche à suivre avec le gouvernement. Je pense que d'ici la fin de cette année le problème sera résolu.