Ile Maurice: Air Mauritius - Une handicapée pas autorisée à voyager seule

«Je me sens humiliée. Mon handicap est un problème et je ne suis pas la bienvenue à bord d'un vol d'Air Mauritius.»

Ce sont là les propos d'Ashley Jahier Balancy, la trentaine, qui est très en colère après ce qu'elle a vécu à l'aéroport, vendredi. Alors qu'elle s'apprêtait à embarquer sur un vol d'Air Mauritius en partance pour Paris, les employés de la compagnie nationale d'aviation lui expliquent qu'elle ne sera pas autorisée sur ce vol si elle voyage seule. Cela, à cause de son handicap.

C'est vers 19 heures qu'Ashley Jahier Balancy arrive à l'aéroport ce jour-là. Cependant, au comptoir d'enregistrement, elle comprend vite que l'hôtesse ne connaît pas les procédures pour les passagers à mobilité réduite. «Je trouve cela bizarre car ils sont déjà informés de ma situation depuis longtemps», déclare la trentenaire.

Lorsqu'elle explique que l'assistance des membres de l'équipage sera nécessaire, l'hôtesse lui répond que ces derniers n'ont pas le droit de toucher les passagers. Et d'ajouter qu'il faudra attendre l'arrivée de l'équipage pour savoir si elle sera acceptée à bord de l'avion ou non. Et ce, puisque les personnes handicapées doivent être accompagnées lors d'un voyage. Ce qui a été réitéré par un supérieur.

«C'est inadmissible. J'ai réservé mon billet depuis trois mois. Air Mauritius m'a contactée à plusieurs reprises afin d'avoir des informations sur ma chaise. On m'a également demandé si je voyageais seule. C'est de la discrimination ce qu'ils m'ont fait subir. Je suis indépendante malgré mon handicap. J'ai un travail, je conduis, j'ai quelqu'un dans ma vie... », soutient Ashley Jahier Balancy.

Pas prête à abandonner l'idée d'aller en vacances à Paris, elle demande alors à une hôtesse de parler au commandant de bord. Ce dernier finira par demander au personnel de la laisser embarquer.

Du côté d'Air Mauritius, l'on explique ne pas connaître les détails de ce cas précis. Par contre, une source autorisée soutient qu'il y a effectivement des règlements très stricts qui sont appliqués au cas par cas pour les passagers à mobilité réduite.

La compagnie d'aviation nationale enquête

«We regret this unfortunate matter and are addressing the matter directly with the customer in order to fully understand what happened in detail and take corrective measures where required.» C'est sur sa page Facebook qu'Air Mauritius a reconnu l'incident qui a eu lieu le 30 juin dernier. La compagnie d'aviation nationale soutient être en contact avec Ashley Jahier Balancy pour tirer au clair cette affaire.