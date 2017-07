Ile Maurice: Piton - Une association de femmes pour combattre les fléaux

Piton Empowerment Group (PEG). Tel est le nom de leur association Elles, ce sont les 16 membres à avoir initié ce mouvement social. Ensemble elles veulent apporter un changement dans l'endroit. Leur priorité demeure l'éradication de la drogue parmi les jeunes.

Elles comptent ensuite organiser des ateliers en collaboration avec les autorités concernées sur les problèmes de santé tels que le cancer, le diabète, entre autres maladies dont souffrent plusieurs femmes des environs. La violence domestique, de même que la sécurité routière, seront aussi à leur agenda. Ces membres veulent par ailleurs proposer des activités chaque semaine aux femmes de tout âge.

Un planning bien établi a été fait par les membres. Les lundis seront consacrés à l'artisanat, les mardis matins au yoga et l'après-midi au geet gawai. «Le geet gawai permettra aussi aux personnes présentes d'apprendre les rites hindous», souligne Sabita Joorawon, une des membres.

Troisième âge invité

Les mercredis seront dédiés à la cuisine mais aussi à l'alphabétisation des adultes. «Nous enseignerons aux femmes à écrire et à lire. Ainsi, par exemple, lorsqu'elles prendront le bus, elles pourront lire la destination par elles-mêmes au lieu de devoir s'en enquérir», poursuit Sabita Joorawon.

Les jeudis seront destinés à l'aérobic et à la danse et les vendredis seront consacrés à la fête. «Nous fêterons chaque vendredi l'anniversaire d'un de nos seniors.»

Le PEG, explique Sabita Joorawon, est une organisation qui permettra aux femmes d'être moins stressées et de se sentir mieux dans leur peau. «Certaines personnes du troisième âge ont été délaissées par leurs enfants. Nous voulons leur apporter tout notre amour, notre affection et notre soutien à travers ce mouvement», déclare-t-elle.

De plus, chaque mois, les personnes du troisième âge bénéficieront des services d'un psychologue pour les aider à se déstresser. «Même si elles n'ont pas de problèmes majeurs, elles peuvent venir se détendre et recevoir des conseils». En sus, plusieurs medical check-ups seront organisés au fur et à mesure pour les dames de tout âge.

Douze personnes de ce groupe se sont déjà inscrites pour prendre part à une compétition d'art dramatique, organisée par le Senior Council. «Six de nos participants sont dans la catégorie bhojpuri et les six autres sont dans la catégorie kreol», dit Sabita Joorawon. D'ajouter que le village de Piton est très actif et que les membres du PEG prendront part à d'autres compétitions à l'avenir.

Pour sa part, Natasha Ragnuth explique que c'est un petit groupe qui vient d'être formé et elle invite par la même occasion d'autres femmes de Piton à venir l'y joindre. «Bann madam pa tro get zis seri à la télé, vini, vinn profit sa bann kour la», a-t-elle lancé. Avant de conclure qu'ensemble les femmes de Piton pourront faire en sorte «d'améliorer leur qualité de vie».