Madagascar: Développement local - Appui du PNUD aux Collectivités Territoriales Décentralisées

Les régions et les communes bénéficiaires doivent être en mesure de mobiliser des ressources locales censées renforcer leur autonomie.

Dans le cadre de la mise en œuvre du Programme d'Appui à la Décentralisation et à la Résilience Communautaire (PADRC), le PNUD (Programme des Nations Unies pour le Développement) a effectué des appuis matériels au sein de trois régions et quatre communes de Madagascar, et ce, depuis 2015. L'objectif de ces appuis consiste à dynamiser le rôle des Collectivités Territoriales Décentralisées (CTD) dans la fourniture de services de proximité de qualité aux contribuables et usagers, mais aussi à créer des conditions locales nécessaires au développement local.

Autonomie. Et la semaine dernière, des matériels roulants et des équipements informatiques ont été remis à la Région Atsimo-Atsinanana et à la Commune urbaine de Farafangana. « La remise de ces matériels que nous avons réalisés ne doit pas être appréciée comme étant un geste isolé. Elle illustre l'appui du PNUD aux Collectivités Territoriales Décentralisées, notamment les communes et les régions dans l'exercice de leurs compétences respectives en matière de développement local, et complète le soutien au processus de décentralisation effectué au niveau national avec le Ministère de l'Intérieur et de la Décentralisation. » Le Représentant Résident du PNUD, Mme Violette KAKYOMYA, l'a évoqué lors de sa visite à Farafangana dans le cadre de cet événement. En outre, une séance de travail a été organisée après cette cérémonie avec la Région et la Commune bénéficiaires. L'objet porte sur la mobilisation des ressources locales censées renforcer leur autonomie, la gouvernance régionale, et accroître les opportunités de développement.

Activités du PNUD. Par ailleurs, des équipements ont été remis au Groupement de la Gendarmerie, en appui au renforcement de ses capacités d'intervention ainsi qu'à la Maison des Jeunes de Farafangana afin d'y rehausser la fréquentation des jeunes filles. Le Représentant Résident, a également saisi l'occasion de sa visite à Farafangana pour se rendre sur les différents sites d'interventions du PNUD incluant la Clinique Juridique. Il y a eu des échanges avec les communautés vulnérables ayant bénéficié des activités de lutte contre la pauvreté du PNUD, mises en place depuis 2011 dans la Région Atsimo-Atsinanana avec le Ministère de l'Economie et du Plan. Il s'agit principalement de la mise en œuvre du système « argent contre travail », du développement des filières de cultures maraîchères et apicoles ainsi que de la création des Groupes Villageois d'Entraide Communautaires (GVEC).