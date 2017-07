Madagascar: Monja Roindefo - Polyvalent né, l'ancien PM de la Transition est aussi doué en mécanique

Monja Roindefo Zafitsimivalo, né le 30 décembre 1965, est connu comme le Premier ministre du mouvement populaire de 2009.

Plébiscité par les partisans de la Révolution orange sur la place du 13 mai, il a quitté Mahazoarivo après une passation de pouvoir républicaine lors d'une cérémonie assistée par les chancelleries étrangères. Président du Monima, parti créé en juillet 1958 par son père Monja Jaona, il a toujours été omniprésent sur la scène politique. Monja Roindefo connut la prison en avril 1971, lors de la révolte du sud où 3 000 personnes périrent sous les balles de la Première République, à l'âge de 6 ans avec sa mère et ses trois autres sœurs. Ils auraient même failli être criblés de balles par un contingent de la gendarmerie de l'époque néo-coloniale à Antanimora Sud sans l'intervention d'une section militaire commandée par un capitaine de l'armée de la 2e promotion de l'Académie militaire. Il a fait ses études primaires et secondaires auprès du Collège Sacré-Coeur de Toliara et a fait sa Terminale « C » au Lycée Galliéni d'Andohalo, avant l'obtention de son baccalauréat, Section « Mathématiques, Physique et Chimie » en 1984.

Interprète. Malgré les caractères nettement scientifiques de ses penchants académiques et de son amour pour la Physique Quantique, il parlait déjà couramment le Français, l'Anglais et l'Espagnol à l'âge de 17 ans. Après, il a élargi ses connaissances de l'Allemand, le Russe, et maintenant, il s'initie au Chinois. Pendant que son père, feu Monja Jaona était successivement Doyen du « Conseil Suprême de la Révolution » (CSR) et Député d'Antananarivo dans les années 80, il était son secrétaire personnel. Il l'assistait pour le traitement et synthèse des dossiers d'Etat pour les Conseils Conjoints « CSR-Gouvernement » et les séances de l'Assemblée nationale, et il fit office de son interprète lors de tous les entretiens diplomatiques qui se déroulaient en français, anglais, voire en espagnol.

Volkswagen Coccinelle. Polyvalent né, il voguait aisément entre la mécanique, mathématiques, physique, philosophie et littérature. Monja Roindefo a même changé le moteur de la Volkswagen Coccinelle appartenant à son père par un moteur neuf, et après, continuer avec finesse la récitation de Lamartine, Voltaire, de Kafka, ou de Mallarmé. C'était à l'époque où il finissait la lecture des trois tomes du Capital de Karl Marx et les trente-trois tomes de Lénine, mais aussi: Karl Menninger, Emmanuel Todd, Eric Fromm, Jacques Lacan, Claude Lévi-Strauss, David Ricardo, Adam Smith, Keynes, Paul Samuelson, Milton Friedmann, Joseph Schumpeter, James Buchanan, Karl Von Clausewitz. Grand fan de lecture, il possède une bibliothèque bien garnie et mise à jour régulièrement par des nouvelles publications. Ayant été « militant de la branche jeune du parti Monima, il a aussi participé à l'implantation à Madagascar d'un « Collège International Interconfessionnel ». Il fut sympathisant très assidu de la section française du « Club de Rome », « Le Forum Humanum » fondé par Aurelio Peccei, qui initiait la notion du « développement responsable et durable ».

Diplômes. En effet, il a obtenu différents diplômes et certificats d'études et de formations supérieures des différentes universités et instituts entre autres, en Mécanique Générale, Technologie de lubrifiants, Economie, Sciences de l'Administration Publique, Gestion et Stratégies d'Entreprise, Marketing, Pilotage de Politiques Publiques, Justice Criminelle, Finances Appliquées, Mathématiques Supérieures et Spéciales. Il a fait ses études notamment au PWU-Los Angeles-California, Swepco-Fort Worth- Texas, LSE-U.K, CNED-France, Michigan University-USA, IFS-Bonn, UPMF-Grenoble, ENA, FEDE, Kaplan, Capella. Il travaille aussi sur différents Ph.D. Il est consultant certifié de l'IATA en développement touristique, « Senior Consultant » auprès de Siam University et « Visiting Professor » auprès de Baoshan University, Chine.

Consultant. Le passage de Monja Roindefo à la Primature fut marqué par l'inexistence de financement extérieur. Parmi les grandes lignes de son programme figuraient entre autres, la stabilisation de l'économie et la mobilisation des investissements internes. Il organisait également le rétablissement du Secrétariat d'Etat à la Gendarmerie, les Assises militaires, les Assises nationales des fonctionnaires, l'amélioration des conditions des enseignants-chercheurs, la Politique du secteur Energie, car il pense que l'indépendance économique passe avant tout par la mise en exergue du « droit d'entreprendre » inscrit dans la constitution et à la démolition des monopoles. En tant que Consultant international, Il s'est investi dans diverses activités économiques depuis 1994, mais a toujours reçu des bâtons dans les roues de la part des gouvernants successifs et des lobbyistes monopolistes.

Partis politiques. Monja Roindefo est membre du Conseil Economique des Partis Politiques Africains, affilié à l'Union Africaine et collabore avec le Conseil des Partis Politiques Asiatiques et de l'Amérique Latine. Durant la période transitoire, il a décliné l'offre de poste de Président du CST. Il ne cache pas sa fierté d'avoir permis à des Anciens Présidents de la République en exil de retourner au pays et à des milliers de prisonniers politiques de recouvrer la liberté après le mouvement populaire de 2009, qu'il aurait payé avec son sang le 7 février 2009, s'il n'avait pas le « Baraka ». En ce qui concerne les disciplines sportives, l'ancien PM pratique divers sports collectifs et du karaté. Il est d'ailleurs affilié au club de karaté de Levallois Perret et connaît personnellement le « King » Dominique Valera. Natif du Sud, il aime la musique et maîtrise les rudiments des notes musicales. Il pratique aussi la guitare, le saxophone, un peu de piano et s'initie à la batterie. Monja Roindefo Zafitsimivalo est marié et père de deux filles et un garçon. Il est titulaire du « Grand-Croix de Première Classe » sur proposition de la Grande Chancellerie Malgache.