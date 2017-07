Dax (N°10) de Fosa Juniors a été très déterminant face au Mozambique.

La belle série d'invincibilité se poursuit pour les Barea qui échouent de très peu à la qualification aux quarts de finale de la Cosafa Cup sans avoir perdu un seul match. La faute aux Seychellois qui ont ouvert un boulevard aux Zimbabwéens.

Sept matches dont six victoires et un seul match nul. C'est le bilan toutes compétitions confondues des Barea qui viennent cependant de rater la qualification pour les quarts de finale du Cosafa Cup.

Jouer avec les nerfs. Pour une faute qu'ils n'ont pas commise car Rinjala, sacré meilleur joueur à deux reprises, et ses camarades ont bel et bien rempli leur mission en infligeant aux Mozambicains un score sévère de 4 buts à 1. Les mêmes Mozambicains que Madagascar va retrouver sur le chemin de la CHAN 2018 et qui fera certainement faire profil bas car entre les deux formations, il subsiste une classe d'écart et que pour peu que Raux Auguste ne s'amuse pas à jouer avec les nerfs en donnant un temps de jeu aux inexpérimentés, les Barea ont toutes les chances de se qualifier pour la phase finale de la CHAN au Kenya.

Car si le tournoi en Afrique du Sud sert de test pour la plupart des sociétaires de l'équipe nationale, il serait aujourd'hui temps pour Raux Auguste de séparer le bon grain de l'ivraie. Il y a des joueurs qui n'ont jamais été alignés lors de ce séjour sud-africain et que le mieux serait de leur trouver des remplaçants valables.

Humain. Mais au-delà de la qualification pour la CHAN, cette sortie en Afrique du Sud va aussi permettre de se fixer sur le sort de ceux qui sont susceptibles de figurer dans l'équipe première qui sera alignée contre le Sénégal et dans le cadre de la Coupe d'Afrique des Nations 2019 au Cameroun.

Mais pour savourer l'instant présent et ce record que n'a jamais connu le football malgache, il serait peut-être temps de parler de la motivation qui fait la force des autres nations financièrement plus puissantes. Et si le Zimbabwe est parvenu à marquer six buts contre les Seychellois, c'est que les moyens n'étaient pas les mêmes. Si on y ajoute le fait que le président du Cosafa est un Zimbabwéen, alors on comprend mieux la sévérité du score. On comprend dans la foulée la sanction infligée au referee botswanais qui a fermé les yeux sur deux penaltys lors du match entre le Zimbabwe et Madagascar et qui a été invité illico presto à quitter la compétition.

Mais sur ce chapitre, on comprend aussi l'attitude des arbitres qui évitent de sanctionner les compatriotes du président de la CAF. C'est presque... humain. Sacré Ahmad !