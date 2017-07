Madagascar: Karaté - A l'heure de l'olympisme

Il s'agit d'un début mais cela va se poursuivre dans le futur avec l'application des nouvelles règles olympiques dans les championnats au niveau de chaque section et plus tard, vers mi-août, pour le sommet national qui servira également à faire un tri pour la constitution des équipes nationales, explique encore le président Solofo Andrianavomanana qui se fixe bien avant cet objectif de rassembler tout le monde pour un meilleur, résultat. Ce qui est tout à son honneur.

Un premier jet pour mettre le karaté malgache sur orbite dans la perspective de participer aux Jeux Olympiques de 2020 au Japon. C'est l'initiative de la Fédération Malgache de Karaté de samedi dernier à l'Ecole Normale de Mahamasina où le président Solofo Andrianavomanana à changé son habit habituel pour devenir un formateur des 36 stagiaires présents à ce premier rendez-vous. Un plateau formé par tous les techniciens issus des quatre coins de l'île allant des arbitres aux maîtres de salle sans oublier les coaches et les membres de la direction technique et même les responsables des tables officielles.

