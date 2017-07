Le 29ème sommet des Chefs d'Etat et de Gouvernement de l'Union africaine (UA) s'ouvre à Addis Abeba (Ethiopie) ce lundi. Ce conclave qui a pour thème «Tirer profit pleinement du dividende démographique en investissant dans la jeunesse», se tiendra en l'absence de plusieurs poids lourds du continent, notamment le Sud-Africain Jacob Zuma le Nigérian Muhammadu Buhari, le sénégalais, Macky Sall, l'Egyptien, Abdefettah al-Sissi, le Camerounais Paul Biya, et l'Algérien, Abdelaziz Bouteflika, pour diverses raisons.

Les dirigeants du continent se retrouvent ce lundi à Addis-Abeba pour un sommet de transition. Jeune Afrique, note que le défilé des berlines présidentielles devant les palaces d'Addis-Abeba a débuté hier, dimanche 2 juillet au soir. Pendant deux jours, la capitale éthiopienne abritera le 29e sommet des chefs d'État et de gouvernement africains. Principal sujet à l'ordre du jour : la réforme de l'Union africaine (UA). Certaines des crises qui secouent le continent, notamment celles au Mali, au Soudan du Sud et en Libye seront également au cœur des discussions entre dirigeants africains. Cependant, plusieurs poids lourds du continent seront absents.

ABSENCE DE POIDS LOURDS

Selon Jeune Afrique, le plus grand absent à cette messe africaine sera certainement le Sud-Africain Jacob Zuma. La tenue du sommet a coïncidé avec une conférence cruciale du parti au pouvoir, l'ANC, en proie à des divisions internes. Il sera représenté par sa ministre des Affaires étrangères, Maite Nkoana Mashabane. Autre poids lourd du continent absent, Muhammadu Buhari. Depuis près d'un mois, le président nigérian est à Londres pour des raisons médicales. Yemi Osinbajo, son vice-président, le remplacera.

Manqueront aussi à l'appel le président sénégalais, Macky Sall, dont le pays se prépare à tenir des élections législatives le 30 juillet. Il se fera représenter par le ministre des Affaires étrangères et des Sénégalais de l'extérieur, Mankeur Ndiaye. «Le ministre des Affaires étrangères et des Sénégalais de l'extérieur, Monsieur Mankeur Ndiaye, se rendra à Addis Abeba du 2 au 5 juillet pour représenter le chef de l'Etat, S. E. M. Macky Sall au 29e sommet de l'Union africaine prévu les 3 et 4 juillet 2017 sur le thème: «Tirer profit pleinement du dividende démographique en investissant dans la jeunesse», informe un communique du département des Affaires étrangères.

Le président égyptien, Abdefettah al-Sissi, en raison de la visite officielle qu'il effectue actuellement en Hongrie, ne sera pas là non plus. De même pour le Camerounais, Paul Biya, qui n'a pas foulé le parquet du centre de conférences de l'UA depuis une décennie, ainsi que pour le président algérien, Abdelaziz Bouteflika, affaibli par la maladie, et qui a dépêché à ce sommet son Premier ministre, Abdelmadjid Tebboune.

EL BECHIR NE VIENT PAS

L'absence du président soudanais, Omar El Béchir, est, en revanche, une surprise. Sous mandat d'arrêt de la CPI, le président aime habituellement défier la justice internationale en retrouvant ses pairs. Il se fera représenter par son numéro 2, Hassabo Mohamed Abdul-Rahman.

ALPHA CONDE DEJA A ADDIS-ABEBA POUR PRESIDER UNE SERIE DE REUNIONS

Le président en exercice de l'UA, le Guinéen Alpha Condé, est arrivé à Addis-Abeba à la veille du sommet pour présider une série de réunions, dont une sur l'Initiative africaine pour les énergies renouvelables, un des mécanismes installés par la Conférence sur le Climat, la Cop 21, à Paris.

Dimanche, Denis Sassou-Nguesso (Congo-Brazzaville) a, quant a lui, dirigé une rencontre du Comité de haut niveau de l'UA pour la Libye. Fayez al-Sarraj, le chef du gouvernement libyen reconnu par la communauté internationale, avait fait le déplacement, ainsi qu'une partie des voisins du pays en crise.

LE G5 SAHEL AU GRAND COMPLET

Alassane Ouattara a lui atterri dès samedi soir, en compagnie de son épouse, Dominique. Le Président ivoirien est arrivé directement de Paris, où il a pris part à la remise du prix Félix Houphouët-Boigny pour la paix. Réunis en sommet hier dimanche, les présidents du G5 Sahel, Idriss Déby Itno (Tchad), Roch Marc Christian Kaboré (Burkina Faso), Ibrahim Boubacar Keïta (Mali) et Mahamadou Issoufou (Niger), devraient, quant à eux, arriver à l'aube ce lundi matin après un vol direct en provenance de Bamako.

Présent pour le sommet historique de janvier dernier marquant le retour du Maroc au sein de l'UA, Mohammed VI sera cette fois-ci représenté par son frère, le prince Moulay Rachid, qui prononcera un discours en son nom. Le souverain marocain a été chargé de présenter un rapport sur le thème de la migration, en liaison avec le sujet choisi pour cette 29è édition : « tirer pleinement parti du dividende démographique en investissant dans la jeunesse».

KAGAME ARRIVE, KABILA ANNONCE

Parmi les autres présidents présents, il y a le Rwandais, Paul Kagamé, initiateur du projet de réforme de l'Union africaine qui doit être un des thèmes majeurs de ce 29è sommet. Le Gabonais, Ali Bongo Odimba, l'Équato-Guinéen, Teodoro Obiang Nguema Mbasogo sont également attendus.

La présence du président de la République démocratique du Congo, Joseph Kabila, a été annoncée par certains membres de son entourage. Quant à l'Angola, poids lourd du continent, il se fera représenté par le ministre de la Défense, José Lourenço, l'ancien général désigné comme successeur à Eduardo Dos Santos.