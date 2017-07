Congo-Kinshasa: Infections en milieu hospitalier - Kinshasa 19%, arrière-pays 33%

Infirmière de formation et diplômée d'une école de Toulouse hygiène hospitalière, Kwimi a décliné à l'intention du public caractéristiques des tenues personnelle et professionnelle d' infirmière ou d'une femme médecin.

Aux USA, a précisé ce professeur de l'UNIKIN, un patient sur 136 des chances de contracter des infections nosocomiales. Répondant questions des infirmiers et médecins, et abordant celle du pratiqué avant une opération chirurgicale, il l'a déconseillé au qu'il peut provoquer des entailles. Selon lui, coiffer la ciblée avant une opération est une très bonne chose.

Situakibanza a mis un accent particulier sur le mode de des infections nosocomiales, expliquant en détail comment un peut infecter le personnel soignant et vice versa et le système door peut éviter l'infection de nombreuses personnes. Chaque devait avec lui sa flore des bactéries à l'hôpital, a-t-il conseillé.

Quant aux facteurs qui favorisent la montée en puissance pathologies nosocomiales, il a cité le brassage intense entre infectés, le personnel soignant et les visiteurs ainsi que regroupement dans un espace réduit des malades atteints de infections et parfois graves, l'utilisation des techniques invasives... ...

A l'en croire, les docteurs Kahindo (Kinshasa) et Kasongo ( Lubumbashi) qui ont publié cette année des résultats des enquêtes les décès survenus au terme des séances de réanimation dans les villes sus évoquées, la prévalence des cas de morbidité est de 23,5 % pour la capitale et 33% pour Lubumbashi.

Chiffres En RDC, les études menées sont jusqu'ici parcellaires et des chiffres suivants : Kinshasa 19% et 33 % en provinces.

La journée d'information animée par ces 3 orateurs et destinée à corporation médicale et au public est une initiative conjointe l'ong «Collines de Selembao» et la Délégation Wallonie Bruxelles.

