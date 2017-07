Congo-Kinshasa: Katumbi - L'Acaj relance le débat

«En décidant de retirer l'autorisation des soins médicaux à Katumbi et l'enjoignant de se présenter dès réception devant magistrat instructeur, le PGR a gravement porté atteinte à la du Comité des Droits de l'Homme des Nations Unies et engagé aussi responsabilité internationale de la RDC », a-t-il conclu.

- Suite à la plainte déposée le 2 juin 2017 par Moise Katumbi l'acharnement politico-judiciaire dont il est la victime de la part régime, le Comité des Droits de l'Homme des Nations Unies a, le juin 2017, prescrit au Gouvernement congolais de lui assurer protection et l'autoriser à rentrer librement en RDC, sans y arrêté ou maintenu en détention pour y exercer tous ses civiques et politiques.

- Dans le cadre de l'Accord de la CENCO du 31 décembre 2016, parties prenantes ont mandaté les Evêques à mener, pour contribuer la décrispation politique, leur enquête sur deux emblématiques de l'opposition qui sont empêchées d'exercer droits civiques et politiques, à savoir Moïse Katumbi et Jean- Muyambo. Dans leur rapport du 03 mars 2017, ils ont conclu que Katumbi était victime d'une mascarade judiciaire et invité Gouvernement à cesser toute poursuite judiciaire contre lui et Jean-Claude Muyambo.

- En son absence du pays, une autre action a été introduite en contre lui par le sujet grec M. Stoupis avec le concours des de sécurité et qui a abouti scandaleusement à sa condamnation défaut à 3 ans de prison ! Cette condamnation a fait l'objet d' large publicité dans la presse du pouvoir, notamment sur la RTNC et Télé 50, qui l'avaient annoncée avant même que les juges ne se encore prononcés.

