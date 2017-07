Congo-Kinshasa: Eco-Environnement lance la campagne « opération Toboyi Bosoto »

La campagne consiste pour les relais communautaires, formés sur techniques d'Information, Éducation et Communication, à organiser sessions de sensibilisation dans la commune de Masina à travers séances d'animation dans les ménages et les places publiques.

Pour l'organisation Oxfam, la protection et l'amélioration l'environnement sont capitales pour garantir le cadre de vie populations et protéger l'humanité dans son ensemble.

D'aucuns n'ignorent que la gestion de l'environnement touche à jours le bien-être des populations et le développement économique travers le monde. Elle est devenue de ce fait un enjeu mondial capital pour les hommes, les gouvernements et les acteurs développement en particulier.

Paulin Kanza qui a procédé au lancement officiel de la campagne invité à la mobilisatrion générale des acteurs, en insistant l'implication des autorités de la commune pilote (Masina) et membres de la société civile pour une réflexion sur la gestion déchets solides et ménagers devenus un véritable problème dans contrée.

