Sénégal: Ahmed Sylla à Dakar ou le cahier d'un retour aux origines

Suite à la complicité établie avec le public sénégalais, Mouhamed Sylla promet de revenir plus souvent à Dakar pour, dit-il, se ressourcer, déguster le Thiébou Dieun national (ndlr : riz au poisson) et autres saveurs exotiques du pays.

Le public composé en majorité de jeunes était acquis à la cause d’Ahmed Sylla. Un amour que l’artiste justifie par son engagement et son envie de faire rire les gens. « ça fait parti de moi, c’est mon essence, mon ADN, c’est l’envie de partager, de jouir de ma passion ». Avant de lancer : « je n’aime pas montrer autre chose que moi ».

10 ans après l’avoir quitté, le comédien franco-sénégalais a foulé à nouveau sa terre d’origine, le Sénégal. Un rêve d’enfant qui vient de se réaliser. L’artiste qui a confirmé son statut de star mondial s’est produit, les 30 juin et 1er juillet 2017, à guichet fermé dans le pays de la Téranga. Deux spectacles pleins de chaleur aux allures d’enracinement et de mélange culturel.

