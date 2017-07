Ile Maurice: Mauricien retrouvé mort à La Réunion - Trois personnes en garde à vue

Shezad Ali Ellaheebacus et Zahir Ellaheebacus seront entendus par les enquêteurs de l'Independent Commission… Plus »

C'est vers 19 heures que la police et les pompiers ont été alertés par un habitant de la résidence. Ce dernier a découvert le corps du Mauricien dans la salle de bains d'un appartement. «Il était mort dans la baignoire, il y avait du sang, et sa tête était comme brûlée», a raconté celui qui a découvert le corps, à la presse réunionnaise.

Plusieurs personnes ont été interpellées et trois d'entre elles ont été placées en garde à vue. Le Mauricien porterait des traces de coup de couteau, selon le journal en ligne linfo.re et le corps serait partiellement brûlé.

Copyright © 2017 L'Express. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 900 articles par jour provenant de plus de 150 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.