Ile Maurice: Animaux de compagnie - Chiots huskies cherchent maîtres mauriciens

Et qu'en est-il de la première portée ? Un chiot, de la première portée, a été vendu. Et il a gardé deux femelles pour l'élevage. Yanish Naikoo concède que cela n'a pas été simple de faire venir des huskies à Maurice et d'obtenir des permis pour les vendre. Il lui a fallu plus d'un an de combat. «Je m'assure au moment de la vente que la personne traitera bien le husky», lâche Yanish Naikoo.

Le prix des chiots n'est-il pas énorme ? Non, à en croire le jeune homme. Non seulement ce sont des chiens rares, mais les parents des chiots ont du pedigree, nous explique Yanish Naikoo. «Les parents sont des huskies qui ont été champions canins en Afrique du Sud. Leurs parents à eux ont été champions en Italie», poursuit Yanish Naikoo.

Or, une question se pose : comment des chiens adaptés aux régions polaires peuvent-ils vivre sous les tropiques ? «Les parents des chiots ne viennent pas directement de régions comme la Sibérie», indique le vendeur. «Leurs parents et grands-parents avant eux ont été habitués à des températures modérées, puis chaudes. Ce qui fait qu'ils se sont habitués.» Avant d'ajouter qu'un vétérinaire a accompagné les chiens pour s'assurer qu'il n'y a pas de complication une fois sur le sol mauricien.

