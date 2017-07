Ile Maurice: Violence conjugale - «Elle me bat et m'humilie depuis cinq ans»

Sept. C'est le pourcentage d'hommes à Maurice qui sont victimes de violence conjugale, selon une étude menée par le ministère de l'Égalité du genre, du développement de l'enfant et du bien-être familial, qui a été rendue publique récemment.

L'express est allé à la rencontre d'un de ces hommes martyrs, qui a accepté de se confier sous le couvert de l'anonymat. Lui, c'est Mike*, 34 ans, qui subit depuis cinq ans les violences de sa compagne, Sharonne*.

Gifles, insultes, humiliations... Mike en a vu de toutes les couleurs avec Sharonne. «Nous sommes ensemble depuis bientôt huit ans et la situation ne fait qu'empirer au fil du temps», lâche-t-il, dépité. «Sharonne n'était pas toujours agressive.» Tout a dégénéré lorsqu'elle a trouvé du travail dans une firme privée. «Moi, je reste à la maison, car je n'ai pas de travail fixe», raconte le jeune homme, actuellement à la recherche d'un emploi.

«Sharonne me dit souvent que c'est elle qui me nourrit et que je vis dans son ombre.» Et lors des disputes, de plus en plus fréquentes et violentes, Mike est souvent mis à la porte par sa compagne. «C'est très dur à supporter... », déplore-t-il. Sans parler de la honte qu'il éprouve en présence de ses voisins. Mais pourquoi rester pour subir tant de violence ? «Je l'aime. Elle est toute ma vie... »

Il explique qu'il a essayé d'en parler avec sa compagne, mais peine perdue. «C'est difficile pour un homme d'exprimer ses sentiments... »

*Prénoms modifiés