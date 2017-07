Ile Maurice: Astuces des cambrioleurs pour défier les caméras

Ils n'ont pas froid aux yeux. Rien ne semble arrêter les cambrioleurs qui n'hésitent pas à passer à l'acte malgré la présence de caméras de surveillance (CCTV) sur les lieux.

Les vols à l'arraché, cambriolages et agressions deviennent de plus en plus fréquents. Nombre de cas sont rapportés à la police. Plusieurs sont tout de même arrêtés grâce aux CCTV. Les limiers ont constaté que ce sont surtout les caisses des supermarchés et des banques qui sont convoitées.

En avril et mai, les supermarchés ont été la cible de plusieurs cambrioleurs. D'importantes sommes d'argent ont d'ailleurs été emportées, le plus gros butin étant près de Rs 500 000. Quant aux objets volés, ils disparaissent très vite et ne peuvent, dans la plupart des cas, être retrouvés.

Trois adolescents ont été arrêtés pour le cambriolage du supermarché Dream Price à Plaine-Lauzun. Les suspects ont scié les barreaux d'une imposte. Mais ils ont vite été rattrapés grâce à la présence de caméras.

Le 8 mars, des voleurs ont fait irruption dans le supermarché Intermart à Beau-Bassin. Ils ont pris divers articles, dont cigarettes et bouteilles de whisky. Mais les articles ont pu être retrouvés.

En janvier 2016, le supermarché Dream Price de Rose-Belle a, lui aussi, été victime d'un braquage en plein jour. Des individus encagoulés sont entrés avec des sabres et ont fait main basse sur quatre caisses avec la recette du jour. En avril, deux hommes ont attaqué la station-service de Rose-Belle. Ils ont emporté Rs 6 000 devant les caméras CCTV.

Par ailleurs, les banques n'ont pas été épargnées. Le 20 mars, une effraction a été rapportée par le manager de la SBM de Rodrigues. Des fils électriques et de téléphone ont été coupés, alors que les raccords utilisés pour un générateur mobile ont été endommagés. Mais les caméras sont restées intactes. Les dégâts s'élèvent à Rs 125 000.

Quant à la succursale de la Western Union à Goodlands, elle a été cambriolée le 16 février. Le butin emporté : Rs 1,1 million. Les voleurs ont brisé une vitre pour pénétrer dans le bâtiment. Une carte sim a pu aider à retracer un suspect.

Le vol à la SBM de la rue Royale à Port-Louis a été celle avec la plus importante somme d'argent. Rs 4,2 millions ont disparu des caisses. Et les disques durs des caméras ont aussi été emportés. Les malfrats ont coupé le béton pour entrer dans le bâtiment. Le présumé cerveau du braquage est aussi impliqué dans huit autres cambriolages. La succursale a déjà reçu la visite de voleurs il y a seulement quelques mois.

Les voleurs ciblent également des maisons inhabitées, ou encore celles se trouvant dans des morcellements, loin d'autres maisons. L'avocat Rama Valayden a été victime d'un cambriolage alors qu'il était chez lui. Les malfrats ont forcé une porte coulissante et ont pris des bijoux d'une valeur de Rs 500 000, quatre montres estimées à Rs 200 000, plus de Rs 200 000, un dossier d'une ancienne affaire et des documents ayant trait à Kailash Trilochun. Les suspects ont été vus sur les caméras et deux hommes d'une vingtaine d'années ont été arrêtés.

Selon la police, les voleurs ont certaines tactiques avant de cambrioler une maison. Ils font sonner des pétards pour voir si l'alarme se déclenche ou encore ils empoisonnent le chien de garde. Il y a aussi des cas isolés, où des cambrioleurs tentent de faire irruption dans une maison. Dans 297 cas, la police a pu utiliser les images CCTV de l'État pour trouver les malfaiteurs.

Il y a des cas où les images des caméras des victimes de vols ont pu aider la police. Il faut toutefois que les images soient de bonne qualité ou exploitables.