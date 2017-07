Ile Maurice: Force policière - De héros à accusé...

Shezad Ali Ellaheebacus et Zahir Ellaheebacus seront entendus par les enquêteurs de l'Independent Commission… Plus »

Sanjeev Teeluckdharry a rendez-vous avec la Commission Lam Shang Leen ce jeudi 6 juillet. Son nom a été cité par con confrère Erickson Mooneapillay lors de sa déposition. Ce dernier avait affirmé que c'est le Deputy Speaker qui lui avait demandé de rendre visite à Peeromal Veeren. «Je ferai une déclaration à la presse après ma convocation. Je ferai de mon mieux pour assister la commission, mais il faut garder en tête que je suis tenu par mon serment d'avocat et la confidentialité dont exige la profession», a-t-il fait savoir. Me Coomara Payendee sera aussi convoqué dans les jours qui viennent après que son nom ait été cité par Jacharree Bottesoie. Par ailleurs, Jenny Moteealloo figure également sur la liste des convocations futures, même si aucune date n'a été arrêtée encore. Même situation pour Raouf Gulbul, dont le nom est revenu à maintes reprises lors des dépositions.

Début janvier, Edgard Henry Joly, un officier de l'ADSU, est arrêté pour implication dans un trafic de drogue. La police n'a pas été épargnée en 2016 également... Notamment Rooben Nair de la Very Important Personality Security Unit, et Vijayen Moothoo, de la Criminal Investigation Division, arrêtés en septembre alors qu'ils tentaient de vendre de la méthamphétamine, estimée à Rs 500 000, à des officiers sous couverture.

Le lundi 29 mai, c'est Shabeer Ahmad Goolamgouse, ancien membre de l'ADSU suspendu de ses fonctions, qui est interrogé par la commission d'enquête sur la drogue. Il devait justifier ses entrées et sorties d'argent auprès de la commission mais n'a pu convaincre Paul Lam Shang Leen et ses assesseurs pendant son audition.

Le lundi 12 juin, le constable Basana-Reddi, du Passport and Immgration Office, est interpellé. Il est soupçonné d'être impliqué dans la saisie d'une importante cargaison d'héroïne à l'aéroport. Lors de ses aveux, il incrimine le patron de Gloria Fast Food, Shahebzada Azaree, et le courtier en douane, Navind Kistnah.

Et le mercredi 14 juin, l'inspecteur Assaad Rujub de l'ADSU, celui qui avait démantelé le réseau Gro Derek, est convoqué par la commission d'enquête sur la drogue. Et les propos du Mauricien de l'année en 2012 de l'express concernant l'arrestation de Gro Derek n'arrivent pas à convaincre l'ancien chef juge Paul Lam Shang Leen.

Branle-bas au sein de la force policière... Ils sont plusieurs policiers à avoir été arrêtés ou à être dans le collimateur de la justice pour des affaires liées à la drogue. Et ce sont leurs collègues de l'Anti-Drug and Smuggling Unit (ADSU) qui leur passent les menottes. L'occasion de faire un survol de ces cas, dont quatre rien que pour le mois de juin, qui ont défrayé la chronique.

