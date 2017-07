Ile Maurice: Sir Anerood Jugnauth - «Il y a beaucoup plus d'opportunités à Rodrigues»

Le ministre mentor n'a pas manqué d'éloges à l'égard de Rodrigues, ce dimanche 2 juillet.

Cela, dans le cadre de la troisième édition de la journée de la culture rodriguaise, au centre Nelson Mandela, à La Tour Koenig. Lors de son discours, sir Anerood Jugnauth a expliqué qu'il tient le développement de l'île à cœur. Il a fait comprendre qu'il y a «beaucoup plus d'opportunités» aujourd'hui et que «des développements sont à venir».

«Vous savez tous que je suis très attaché à l'île. Je n'ai jamais fait de discrimination entre Maurice et Rodrigues. D'ailleurs, nous avons des choses à apprendre de celle-ci, dont sa discipline et ses valeurs», a affirmé le ministre mentor. Il a indiqué que plusieurs développements, notamment à l'aéroport et dans le secteur de l'agriculture, sont attendus.

Sir Anerood Jugnauth a également fait comprendre que «tous les Rodriguais sont les bienvenus à Maurice et que le gouvernement apportera toujours son soutien à la promotion de la diversité culturelle». Il a aussi souligné que le gouvernement a entamé des démarches pour que le sega tambour soit inscrit comme patrimoine mondial. «J'espère que cela se concrétisera au plus vite. Si l'on met en valeur notre diversité, ce sera un plus pour le tourisme.»

Pour sa part, le ministre de la Culture, Pradeep Roopun, a affirmé que son gouvernement est «reconnaissant envers tout ce que font les Rodriguais, sur le plan culturel mais également sportif». D'ailleurs, «le groupe Mannyok participera à un grand événement musical en Côte d'Ivoire prochainement».

Le ministre a aussi indiqué que les 15 ans d'autonomie de Rodrigues seront célébrés en octobre. D'ajouter que tout le monde doit participer au développement de l'île et que le dossier du sega tambour comme patrimoine est en bonne voie.