Burkina Faso: Assemblée générale des sociétés d'Etat - Vers des contrats-plans avec l'Etat

La 25e assemblée générale des sociétés d'Etat a pris fin, le 30 juin 2017 à Ouagadougou avec, à la clé, une recommandation et plusieurs résolutions. La 25e assemblée générale des sociétés d'Etat a abouti à une recommandation. Celle-ci porte sur l'élaboration d'un référentiel pour l'adoption et la mise en œuvre des contrats-plans entre l'Etat et les sociétés d'Etat. Cette session a également pris 26 résolutions individuelles et 8 autres communes à l'ensemble des sociétés d'Etat.

Parmi ces huit résolutions, on peut citer celle portant signature du contrat d'objectif des directeurs généraux des sociétés d'Etat avec l'Etat ou celle relative à une approbation et application effective des contrats-plans entre l'Etat et les maîtrises d'ouvrages publiques pour compter de la gestion budgétaire 2018. En outre, les sociétés d'Etat se sont engagées à prendre part au capital d'autres entreprises. Dans ce sens, une résolution portant prises de participations dans le capital d'autres entreprises a été décidée.

Le ministre de la Fonction publique, du Travail et de la Protection sociale, Pengdwendé Clément Sawadogo, s'est réjoui de la contribution des entreprises au budget de l'Etat malgré un contexte économique national et international difficile. Pour lui, les performances de certaines sociétés d'Etat doivent servir de modèle à celles qui peinent encore à s'adapter au contexte de rentabilité économique et financière. Il a donc invité les dirigeants des entreprises à tirer les leçons des échecs, à capitaliser les acquis et à copier les exemples des réussites. Cela passe, selon lui, par la mise en pratique du code de bonne conduite en vue d'une gouvernance vertueuse au profit des populations.

Le ministre Sawadogo a également indiqué que la tenue régulière des assemblées générales des sociétés d'Etat depuis 25 ans a permis d'intégrer trois principes : l'obligation de rendre compte, l'obligation de résultats et l'exigence d'une gouvernance vertueuse. Ces principes, a-t-il dit, exigent la mise en œuvre des recommandations des assemblées générales. Il a insisté sur plusieurs points qui paraissent importants à ses yeux. Ces axes ont trait, entre autres, à l'élaboration de la stratégie nationale des sociétés d'Etat, l'intégration de la responsabilité sociale d'entreprise et l'application effective du code de bonne gouvernance des sociétés d'Etat. Clément Sawadogo s'est également appesanti sur le code d'éthique et de déontologie qui, à son avis, est gage d'équité, de transparence et de lutte contre la corruption.