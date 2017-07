Burkina Faso: Mortalité infantile - Une chute de 6,3%, selon Développement média international

Développement média international(DMI) a organisé une cérémonie de présentation officielle des résultats du premier essai randomisé et contrôlé sur la réduction de la mortalité infantile à travers la communication de masse. Ladite cérémonie a eu lieu, le jeudi 29 juin 2017, à Ouagadougou.

Pour réduire la mortalité infantile, Développement media international(DMI) a réalisé des campagnes médiatiques en vue de changer les comportements pour sauver des vies dans les pays en développement. A cet effet, DMI a présenté, le jeudi 29 juin 2017 à Ouagadougou, les résultats du premier essai randomisé et contrôlé sur la réduction de la mortalité infantile à travers la communication. C'est une étude qui a été menée durant les trois dernières années soit 35 mois sur 7 stations de radio, et a concerné les maladies telles que le paludisme, la diarrhée aiguë et l'infection respiratoire.

Elle a utilisé les stratégies de spots radio d'une minute, diffusés 10 fois par jour et des émissions interactives cinq fois par semaine. Pour le directeur régional de DMI, Matthew Lavoie, «c'est l'étude la plus importante à retenir», dans la mesure où les résultats ont un impact dans tout le secteur de la communication. Il a salué tous les partenaires et particulièrement, les radios de proximité qui n'ont ménagé aucun effort pour la réussite du projet. «Nous avons travaillé ensemble pour atteindre ces objectifs et nous en sommes très fiers», a-t-il affirmé. A cette occasion, les acteurs ont pu montrer l'importance de la communication dans la sensibilisation pour le traitement des questions de santé et aussi pour le bien-être de la population.

Des résultats encourageants

A travers ces méthodes de sensibilisation, DMI est parvenu aux résultats qui ont eu des effets sur la réduction de la mortalité infantile de 6,3%. De ces mêmes actions, les données des centres de santé montrent une augmentation des consultations de 35% des enfants de moins de 5 ans. Du coup, il a été ressenti une augmentation des soins prénataux de 9% et des accouchements dans les centres de santé de 9% dans les zones d'intervention comparées aux zones de contrôle.

C'est ainsi que le directeur-pays de DMI, Bassirou Kagoné a laissé entendre que les résultats sont «très encourageants». Il a souhaité que les acteurs politiques tiennent compte de la communication dans leur budget pour qu'elle soit une activité à part entière. Par ailleurs, le ministre de la Communication, chargé des relations avec le parlement, porte-parole du gouvernement, Rémis Fulgance Dandjinou a félicité DMI et toutes les radios partenaires pour la présentation de ces résultats.

«Cette présentation est très importante. C'est la preuve que nous pouvons avoir les changements de comportement par la communication», a-t-il confié. Il a saisi cette occasion pour déplorer l'agression de l'animateur radio Hamed Kossa de la radio Omega FM. Pour le ministre : «nous devons nous respecter d'abord les uns, les autres et respecter le cadre de travail. Quelleque soient les raisons il ne faut s'en prendre ni au cadre de travail, ni à la personne physique de l'autre».