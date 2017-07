Burkina Faso: Appui au pays - L'Arabie Saoudite s'engage pour plus de 48 milliards...

Le vice-président du Fonds saoudien pour le développement (FSD), Yousef Al-Bassam, était, le vendredi 30 juin 2017, l'hôte du Président du Faso, Roch Marc Christian Kaboré. Le financement de routes et de forages était au centre de leurs échanges.

L'accueil chaleureux réservé au vice-président du Fonds saoudien pour le développement (FSD), Yousef Al-Bassam, au palais de Kosyam, le vendredi 30 juin 2017, en disait long sur l'importance de l'invité. Avec le Président du Faso, Roch Marc Christian Kaboré, celui-ci a échangé sur le financement de deux projets. D'un montant d'environ 18,5 milliards de F CFA (37 millions de dollars), le premier projet concerne la construction de routes et le deuxième, chiffré à environ 30 milliards de F CFA (60 millions de dollars), mettra l'accent sur l'approvisionnement en eau potable à travers la réalisation de forages.

« Le Fonds saoudien pour le développement est très heureux d'aider le Burkina », a affirmé M. Al-Bassam, à la suite de son entretien avec le chef de l'Etat burkinabè. Le FSD entretient des relations avec le « pays des Hommes intègres » depuis 40 ans et est l'un des principaux bailleurs de fonds de l'aéroport de Donsin.

Le Premier ministre, Paul Kaba Thiéba, s'est successivement entretenu avec le vice-président du Fonds saoudien pour le développement, Yousef I. Al-Bassam et le directeur de la région Afrique du secteur de l'eau pour la Banque mondiale, Alexander E. Bakalian, le vendredi 30 juin 2017, à Ouagadougou.

Le Fonds saoudien pour le développement nourrit de fortes ambitions pour soutenir les priorités du gouvernement burkinabè d'ici à 2020. Le vice-président du Fonds, Yousef I. Al-Bassam, en séjour à Ouagadougou, est allé, en compagnie de l'ambassadeur saoudien au Burkina Faso, Waleed Ben Abdulrahman Al-Hamoudi, s'entretenir avec le Premier ministre Paul Kaba Thiéba, dans la soirée du vendredi 30 juin 2017. Après plus d'une heure d'entretien, l'hôte du jour s'est confié à la presse. « J'ai été très heureux d'être reçu par le Premier ministre et nous avons discuté de la vision du gouvernement d'ici à 2020 en ce qui concerne le développement du Burkina Faso. Nous avons également parlé de ce que le Fonds saoudien pour le développement et les autres institutions financières saoudiennes prévoient apporter au gouvernement et au secteur privé », a déclaré le vice-président du Fonds saoudien pour le développement, Yousef I. Al-Bassam.

Les deux personnalités ont aussi évoqué les signatures de conventions relatives au bitumage de la route Ouahigouya-Djibo qui s'élève à 35 millions de dollars (environ 17,5 milliards de F CFA) et à la réalisation de forages à travers le « pays Hommes intègres ». M. Al-Bassam a indiqué que le Fonds saoudien et les autres institutions financières avec lesquelles il travaille sont disposés à soutenir les efforts de développement du Burkina Faso dans plusieurs domaines comme celui de l'énergie et des infrastructures. « Nous aurons l'occasion d'étudier les besoins en termes de développement au Burkina Faso pour voir ce que le Fonds et les institutions qui l'accompagnent pourront faire pour le Burkina Faso », a-t-il précisé.

Pour Yousef I. Al-Bassam, tous ces efforts se font dans le cadre de la coopération Sud-Sud et le Fonds saoudien se considère comme un partenaire du Burkina dans ses projets de développement. « Les relations entre nos deux chefs d'Etat, nos gouvernements et nos deux peuples sont solides et nous devons mettre cela à profit pour les pérenniser.», a ajouté M. Al-Bassam.

A la suite de la délégation saoudienne, le Premier ministre, Paul Kaba Thiéba, a reçu le directeur de la région Afrique du secteur de l'eau pour la Banque mondiale, Alexander E. Bakalian qui était accompagné du représentant-résident du groupe de la Banque mondiale, Cheick F. Kanté. Au menu de leurs échanges, les questions inhérentes à l'approvisionnement en eau potable. « Nous avons discuté avec le Premier ministre, sur la situation du portefeuille de la Banque mondiale, portefeuille dans lequel nous finançons le projet du barrage de Ziga pour ce qui concerne l'approvisionnement en eau de la ville de Ouagadougou. Nous avons surtout parlé de notre nouveau programme d'appui qui est en ligne avec les priorités du PNDES dont la vision est zéro corvée d'eau », a confié Cheick F. Kanté.

Selon lui, ce nouveau programme d'appui au secteur de l'eau va inclure une grande composante pour la connaissance des ressources en eaux souterraines et de surface du Burkina Faso. Dans un second temps, a-t-il poursuivi, il y aura un gros investissement dans l'hydraulique rurale, l'approvisionnement en eau des populations. Le troisième domaine du programme est consacré à l'assainissement. « Nous avons évoqué le renforcement des capacités ; il s'agit de voir dans quelle mesure on peut travailler avec les universités locales, les professeurs, les étudiants et les élèves pour améliorer leurs contributions dans le secteur de l'eau », a laissé entendre le représentant -résident du groupe de la Banque mondiale.

Pour ce qui est du nouveau programme, il a énoncé que c'est sur un financement initial de 60 millions de dollars sur lequel les équipes travaillent présentement. « C'est l'engagement concret depuis la conférence de Paris et nous espérons qu'il y aura d'autres ressources supplémentaires. Pour le moment, nous sommes dans une approche-programme, nous commençons avec la première phase et espérons qu'il y aura des ressources de la part d'autres partenaires techniques et financiers pour que l'accompagnement soit cohérent avec les priorités nationales », a-t-il souligné.