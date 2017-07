Burkina Faso: Projet de loi sur l'allègement PPP - Le pouvoir veut légaliser la corruption...

Le Chef de file de l'opposition politique (CFOP), Zéphirin Diabré, a animé un point de presse, le vendredi 30 juin 2017, au siège de la structure sis à la Zone du Bois à Ouagadougou. Il s'est notamment attardé sur le projet de loi portant allègement des conditions d'exécution du programme des projets partenariat public-privé et s'est prononcé également sur les cas des corruptions et des fraudes révélés ces derniers temps par la presse et les actions qu'il compte mener pour barrer la route à ces pratiques.

«A la lumière de certaines pratiques du MPP et de ses alliés, on comprend vite que ces gens ne sont pas venus au pouvoir pour travailler, mais plutôt pour piller l'argent des Burkinabè, s'enrichir, enrichir les hommes d'affaires qui leur sont proches et préparer leurs futures campagnes électorales. Il ne se passe pas un jour, sans qu'on ne découvre un scandale financier au sein de notre administration. Presque tous les ministères sont gagnés par cette gangrène qui ne fait que prendre du terrain, irriguée par l'impunité réservée aux coupables ». Ces propos sont du chef de file de l'opposition politique, Zéphirin Diabré.

Il les a tenus lors d'un point de presse qu'il a animé le 30 juin 2017, à Ouagadougou. A propos du projet de loi portant allègement des conditions d'exécution du programme des projets partenariat public-privé qui sera sur la table des députés le 3 juillet 2017, Zéphirin Diabré émet des inquiétudes. Car à l'entendre, si cette loi passe à l'Assemblée nationale, c'est le pillage des ressources publiques qui sera consacré et légalisé. Il a mis en garde le parti au pouvoir des conséquences qui découleront si toutefois, il persiste à faire voter la loi. «Si le MPP persiste dans cette démarche de pillage et d'insouciance en votant la loi, l'opposition invitera les Burkinabè dans la rue, car elle ne saurait tolérer qu'un tel pillage soit cautionné par des élus du peuple », a martelé le CFOP.

Parce que, a-t-il déclaré, ce projet de loi permettra de distribuer des marchés de plusieurs milliers de milliards de francs CFA à des copains, à des porte-noms et à d'autres compagnons politiques. « Il couvre un total de 38 grands projets pour une valeur estimée à 7 000 milliards de F CFA. A titre d'illustration, la construction et l'équipement de 240 CSPS et 11 CMA, la construction de 2 centrales thermiques, les travaux de construction de l'autoroute Ouagadougou-Bobo-Dioulasso, l'acquisition de 300 nouvelles ambulances se feront de gré à gré », a-t-il confié. Zéphirin Diabré a laissé entendre que la gouvernance du MPP est marquée par plusieurs cas d'injustices.

Car, a-t-il argué, à chaque scandale, des sanctions sont promises mais ne tombent jamais. De son avis, tous les secteurs de l'économie (promotion immobilière, infrastructures, mines, hydrauliques, agriculture... ) sont touchés. C'est pourquoi, l'Opposition a invité les organisations syndicales et de la société civile ‘'sincères" à sortir de leur mutisme en se joignant à la cause du CFOP.