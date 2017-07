Burkina Faso: Laboratoire national de santé publique - Deux jours pour découvrir l'établissement

Le Laboratoire national de santé publique (LNSP) a organisé, les 29 et 30 juin 2017, ses journées portes ouvertes. Après 18 ans d'existence, le Laboratoire national de santé publique(LNSP) demeure peu connu du grand public. Et, c'est pour lever le voile que les premiers responsables de l'institution ont décidé de s'ouvrir, les 29 et 30 juin 2017, au public.

La cérémonie d'ouverture a eu lieu, le jeudi 29 juin 2017 au siège de l'établissement, à l'ex-secteur n°30 de la ville de Ouagadougou. Le directeur général de l'établissement, Pr Koiné Maxime Drabo a décliné les missions du LNSP qui se résument à la réalisation des analyses techniques des produits qui relèvent de la compétence de sa structure, aux contrôles de qualité sanitaires, à la réalisation des expertises ainsi qu'à la participation aux activités d'enseignement et de recherche en partenariat avec les institutions de recherches, des universités et des écoles de formation.

Pour accomplir ses missions, le LNSP est organisé en cinq départements. Ceux-ci concourent à cinq types de contrôles. La catégorisation des contrôles liée à l'organe ou à la personne qui saisit le laboratoire. En effet, le premier type de contrôle est celui qui est effectué à la demande du citoyen. Un autre contrôle est effectué à l'importation des produits. A cela s'ajoute le contrôle sous protocole qui est généralement demandé par les fabricants internes. Puis, le contrôle systématique ou inopiné que réalise le laboratoire et le contrôle à la réquisition d'une autorité compétente.

Il en serait ainsi dans le cadre d'une expertise judiciaire. Tous ces contrôles ont pour ultime but la protection du consommateur, a-t-il dit. C'est pourquoi, le Pr Drabo a invité les producteurs à faire des contrôles sanitaires, un réflexe citoyen et patriotique. Même son de cloche chez le représentant du ministre de la Santé, Dr Lassandé Bagagné. Après avoir souligné la nécessité de ces journées portes ouvertes qui vont permettre la visibilité du LNSP, il a fait remarquer que malgré la prolifération des produits avariés, le LNSP est resté un instrument crédible de l'Etat dans la détection et la gestion des risques sanitaires.

Le public attendu

Il a par ailleurs exhorté les consommateurs à la vigilance et à dénoncer toutes sortes de «pratiques indues».

Au cours des 48 heures, plusieurs activités sont prévues. Des panels, des opérations de dépistages de diabète et des expositions seront offerts aux visiteurs. Les autorités ont été les premières à visiter les différents laboratoires d'analyses. Du laboratoire en charge de contrôle des aliments en passant par le service de drogue et tabac, tout comme le laboratoire en microbiologie des eaux de consommation, les visiteurs ont eu droit aux explications des différents chefs de service. La visite des stands a marqué la fin de la cérémonie d'ouverture. Mais, le public est attendu deux jours durant jusqu'au soir du 30 juin 2017.