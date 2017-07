Burkina Faso: Projet de modification de la loi sur Haute Cour de Justice - Le CDP dénonce un déni de droit

Le Congrès pour la démocratie et le progrès (CDP) s'est prononcé, le dimanche 2 juillet 2017 à Ouagadougou, lors d'une conférence de presse, sur le projet de modification de la loi organique portant fonctionnement de la Haute Cour de justice et sur les attaques récentes qu'ont subies certains de ses membres.

Le projet de loi modificative du fonctionnement de la Haute Cour de justice, introduit par le gouvernement auprès de l'Assemblée nationale, ne rencontre pas entièrement l'assentiment du Congrès pour la démocratie et le progrès (CDP). Le président de la commission ad hoc du CDP, Léonce Koné, l'a fait savoir aux journalistes, le dimanche 2 juillet 2017 à Ouagadougou, au cours d'une conférence de presse. Pour Léonce Koné, le gouvernement, «avec une certaine précipitation», a voulu corriger les articles anticonstitutionnels, relevés par le Conseil constitutionnel.

Mais selon M. Koné, l'impossibilité de faire appel des décisions de la Haute Cour de justice, n'est pas totalement réglée. «Le gouvernement, de manière tout à fait incongrue, a choisi d'intégrer cette instance d'appel dans l'organisation interne de la Haute Cour de justice. Cette manière de faire, vide complètement de son sens, la garantie supplémentaire d'équité que l'appel est supposé conférer au justiciable», a-t-il expliqué. Sur le fonds du problème, Léonce Koné a indiqué que le fait de poursuivre des présumés complices, sans se soucier des principaux auteurs, heurte le bon sens.

Il a invité les députés du groupe parlementaire CDP, quoique minoritaires, «à s'opposer à ce déni de droit». Enfin, il a soutenu que la réquisition spéciale de maintien de l'ordre, signé en octobre 2014 par l'ex-Premier ministre, Luc Adolphe Tiao, n'a jamais été discutée en conseil des ministres comme le prétend l'accusation. En tout état de cause, Léonce Koné estime que la réquisition a été signée dans «les termes et les conditions prévues par la loi».

Campagne d'intimidation

Le président de la commission ad hoc du CDP a également fait part aux journalistes, de sa préoccupation sur «la recrudescence des attaques et des menaces» contre des domiciles des membres de son parti. M. Koné a évoqué l'intrusion d'hommes de main, dissimulés derrière des cagoules qui sont entrés au domicile de la mère du camarade Eddie Komboïgo, brutalisant cette dame d'un certain âge et blessant l'un de ses fils . Il a également cité l'attaque du domicile de Achille Tapsoba, président par intérim du CDP et du domicile «d'un ancien ministre où un projectile aurait été lancé violemment contre la fenêtre d'une chambre».

Et d'expliquer que lui-même n'a pas été épargné. «A un moment où j'étais absent de mon domicile, les vigiles ont signalé avoir subi, deux nuits de suite, des tentatives d'agression», a confié Léonce Koné. Le président de la commission ad hoc du CDP s'est dit offusqué par le commentaire du président du Mouvement du peuple pour le progrès, parti au pouvoir (MPP), Salifou Diallo, au sujet de ces agressions. «J'ai appris récemment qu'interrogé par la presse sur ces faits, le président du MPP aurait déclaré qu'il s'agissait en quelque sorte d'affabulations, inventées par les membres du CDP pour se faire valoir», a dit Léonce Koné, avant de faire remarquer qu'il a été choqué par «ce langage indécent et vulgaire». En conclusion, M. Koné a invité les militants du CDP à ne pas céder à l'intimidation. Il les a plutôt encouragés à poursuivre résolument l'œuvre de redressement du parti en restant sereins et vigilants.