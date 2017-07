Burkina Faso: Complexe Nouvelle Vision scolaire - Des vélos et kits scolaires pour les meilleurs élèves

La clôture des activités pédagogiques du Complexe Nouvelle Vision scolaire est intervenue, le samedi 1er juillet 2017 à Ouagadougou en présence des parents d'élèves et de nombreux invités. A l'occasion, les meilleurs élèves ont reçu des prix composés de vélos et de kits scolaires.

Le samedi, 1er juillet 2017, restera gravé dans la mémoire de bon nombre d'élèves du Complexe Nouvelle Vision scolaire. En effet, la cérémonie de clôture de l'année scolaire 2016-2017 intervenue à cette date a été l'occasion pour les responsables de l'établissement, de récompenser les enfants qui se sont distingués par leur travail. Ils ont reçu des prix composés de vélos, de kits (sacs et fournitures scolaires).

En plus des meilleurs, l'élève Christ-Nongma Efrate Oneida de la petite section, la plus jeune et la première à être inscrite sur le registre de l'école, a également reçu un vélo. Hormis les élèves, les parents des dix premiers inscrits ont aussi été récompensés. Ils ont reçu chacun un bon d'achat d'un super marché de la capitale. A cette cérémonie, des attestations de reconnaissance ont été décernées à trois personnes pour leurs appuis divers au projet. Il s'agit de Fanbénéwendé Médas Simporé, directeur d'école, de Mamounata Kaboré, et de Mahamadi Sawadogo, éducateurs de jeunes enfants.

Le fondateur de l'école, Joël Zoma a, dès l'entame de son propos, traduit sa reconnaissance aux autorités éducatives, aux parents d'élèves ainsi qu'aux invités. «Votre présence à cette cérémonie, est l'expression de votre attachement à l'éducation des enfants, la manifestation de votre conviction qu'il ne saurait y avoir de développement véritable sans un socle éducatif solide», a-t-il martelé. A l'écouter, le projet de création d'un établissement sommeillait en lui depuis 1997.

«C'est à la naissance de ma fille en 1997, que l'idée de construire une école m'a traversé l'esprit. Je voulais ainsi éviter à mes enfants et à bien d'autres, le sort que j'ai connu. Après mon certificat en 1980, j'ai vendu du sable entre 100 F CFA et 200 F CFA pour poursuivre les études en cours du soir, faute de moyens de mes parents», a-t-il relaté avec émotion devant une assistance médusée. Pour lui, la présente cérémonie est la concrétisation d'un rêve et revêt un symbole historique : «elle marque la fin de la première année scolaire dans l'histoire du Complexe Nouvelle Vision scolaire».

Patience et persévérance

Elle s'inscrit également, a-t-il ajouté, dans la logique d'une recherche de l'implication et de l'accompagnement des acteurs du système éducatif. La patronne de la cérémonie, l'inspectrice chef de Circonscription d'éducation de base (CEB) de Ouaga n°7, Oumou Zagré, s'est fait représenter par le Conseiller pédagogique, Nebnoma Kientéga.

Celui-ci a loué le courage et la détermination du fondateur de l'établissement à participer à l'édification de l'œuvre éducative au Burkina Faso. «Nous félicitons Joël Zoma qui a conjugué patience et persévérance pour aboutir aujourd'hui à cette œuvre grandiose qui participe au développement du pays» a-t-il magnifié. Il a par ailleurs affirmé, au nom de l'inspectrice, la disponibilité de la CEB à appuyer le Complexe Nouvelle Vision scolaire dans l'encadrement pédagogique de son personnel afin de contribuer à une offre éducative de qualité.

Quant au parrain de l'événement, Martin Semdé, directeur de la Société Vision internationale multiservices, il s'est réjoui auprès de la direction de l'établissement pour le choix porté sur sa modeste personne. Il a invité le personnel à s'armer de courage. Car, il a reconnu que l'enseignement est un métier difficile, mais aussi très noble. Le Complexe Nouvelle Vision scolaire qui vient de boucler sa première année pédagogique est composé pour le moment, de la maternelle et du primaire. En dehors du programme classique, la musique, le karaté, l'anglais, l'informatique le football et l'élevage sont, entre autres, des disciplines qui y sont enseignées. Située au quartier Tanghin à Ouagadougou, l'établissement selon les ambitions de son fondateur, compte s'étendre au secondaire, voire le supérieur notamment dans le domaine de l'architecture.