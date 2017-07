Burkina Faso: Corruption au pays - La police municipale en tête des services

Le rapport 2016 sur l'état de la corruption au Burkina Faso a été rendu public, le vendredi 30 juillet 2017 à Ouagadougou. La Police municipale figure en tête des services les plus corrompus, devant les marchés publics et la douane.

La Police municipale est le service le plus corrompu en 2016. En atteste, le rapport sur l'état de la corruption au Burkina Faso, produit annuellement par le Réseau national de lutte anti-corruption (REN-LAC), sur la base d'une enquête d'opinion auprès des populations urbaines. Ce corps détrône ainsi les marchés publics qui tenaient la palme en 2015, et relégués de fait à la seconde place. La troisième place est occupée par la Douane. La Gendarmerie nationale, qui faisait bonne figure en matière de lutte contre la corruption en se classant toujours au-delà de la 8e place depuis 2008, a significativement regressé, en occupant le 4e rang dans le rapport 2016. La situation n'est guère meilleure pour la Police nationale, qui est passée du 11e au 9e rang, alors qu'elle s'était illustrée jusqu'en 2015 par l'amélioration de son classement.

Selon le Secrétaire exécutif (SE) du REN-LAC, Dr Claude Wetta, qui a présenté le contenu du rapport, le vendredi 30 juin 2017 à Ouagadougou, la «dégringolade catastrophique» de la Gendarmerie et de la Police nationales est liée au développement du terrorisme. «Le déploiement du dispositif de contrôle et de sécurité sur toute l'étendue du territoire national, suite aux attaques du 15 janvier 2016, a accru les opportunités de rackets sur les axes routiers, dénoncés publiquement par les transporteurs routiers», a-t-il expliqué. Mais le rapport 2016 sur l'état de la corruption au Burkina ne révèle pas que des contreperformances, il est aussi porteur de notes positives.

Renforcer la mobilisation

En l'espèce, la Direction générale des transports terrestres et maritimes (DGTTM), souvent mise à l'index à cause des problèmes de délivrance des cartes grises et des permis de conduire, a amélioré son rang, quittant la 4e place en 2015 pour la 8e en 2016. Dans l'ensemble, 51,9% des 2000 enquêtés, dont 60% ont l'âge compris entre 20 et 39 ans, ont trouvé que la corruption a connu une baisse au Faso en 2016, contre une proportion de 47,7% en 2015. Aussi, 81% des enquêtés croient en la possibilité de réduire la corruption au Burkina, pour peu que les gouvernants affichent une volonté politique.

Cette conclusion est partagée par l'organisation Transparency International, qui a positionné le Burkina à la 72e place sur 176 pays. «La perception des Burkinabè s'explique probablement par la forte poussée de la veille citoyenne qui se développe depuis l'insurrection populaire et la résistance au putsch (... )», a soutenu le SE du REN-LAC. Du reste, Dr Wetta a souligné que le contexte national est marqué par une «avalanche» de dénonciations de malversations de divers ordres, touchant plusieurs secteurs : infrastructures, culture, communication, impôts, etc.

«Les différents cas portés sur la place publique par les médias, les acteurs de la société civile et les organes de contrôle étatiques, les uns aussi scandaleux que les autres, indiquent clairement que la mal-gouvernance s'enracine davantage dans notre société malgré la rupture promise par le MPP (Mouvement du peuple pour le progrès)», a-t-il renchéri. Soulignant que le rapport du REN-LAC est un baromètre de la corruption dans divers secteurs de la vie publique nationale, Dr Wetta a invité les populations des villes et des campagnes à «renforcer» leur niveau de mobilisation et de détermination pour développer des luttes contre le phénomène.

Kader Patrick KARANTAO

Les lauréats du jeu concours «Kouka» primés

La présentation du rapport 2016 sur l'état de la corruption au Burkina a été couplée à la proclamation et à la remise des prix officiels et d'encouragement aux lauréats de la 11e édition du jeu-concours «Kouka». Ce jeu porte le nom de la bande dessinée éditée par le REN-LAC, en vue de contribuer à l'éveil des consciences contre la corruption dans le milieu de la jeunesse. Sur les 2047 élèves des quatre vents du pays, qui ont pris part au concours, 26 du primaire et du secondaire ont été primés à l'arrivée, avec à la clé, des bourses d'études et des fournitures scolaires. Ceux-ci ont réussi à l'épreuve du questionnaire sur la corruption et les activités du REN-LAC et à la composition sur table.

Dans les détails, 12 élèves ont été retenus pour les prix d'encouragement, 2 pour les prix de participation féminine et 12 pour les lauréats officiels. Sur ce dernier point, le premier prix du secondaire est revenu à l'élève en classe de seconde du Lycée provincial de Boromo, Marie Rose Jessica Kando. Tout comme la lauréate du primaire, Somfida Mariettes Iness, élève en classe de CM2 de l'établissement St Vincent de Paul de Tenkodogo ; elle a reçu un prix d'une valeur de 160 000 francs CFA, composée d' une bourse d'études de 100 000 francs CFA et des fournitures scolaires, ainsi qu' un vélo.