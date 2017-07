Burkina Faso: Littérature - L'officier Coulibaly lève le voile sur "La guerre du Bani-Volta"

Le lieutenant-colonel, Céleste Joseph Moussa Coulibaly, ancien aide de camp de l'ex-président du Faso, Blaise Compaoré, a fait la dédicace, le jeudi 29 juin 2017 à Ouagadougou, de sa première œuvre littéraire intitulée « La guerre du Bani-Volta (1915-1916) ».

L'univers littéraire burkinabè vient de s'enrichir d'une nouvelle œuvre. « La guerre du Bani-Volta (1915-1916) », éditée chez L'Harmattan à Paris, a été présentée au public, à Ouagadougou, le jeudi 29 juin 2017. L'auteur, le Lieutenant-colonel (LCL), Céleste Joseph Moussa Coulibaly, est à son premier essai littéraire. Chef de division formation, adjoint de l'état-major général des armées depuis août 2016, il a précédemment été le dernier aide de camp de l'ancien président du Faso, Blaise Compaoré, de 2008 à 2014 et chef de corps de l'ex-Régiment de sécurité présidentielle (RSP) de février à août 2015.

Quelques temps avant le putsch manqué du Général Gilbert Diendéré et de ses frères d'armes de l'ex-RSP, le LCL Coulibaly a été admis à l'école de guerre de Paris pour une qualification en Master professionnel d'expert de la défense en management, commandement et stratégie. A ses dires, c'est à la faveur de ce séjour qu'il s'est saisi de la plume pour relater ce pan de l'histoire du Bani-Volta, une zone dont il est originaire et qui s'étend de l'actuelle Boucle du Mouhoun au Burkina Faso au fleuve Bani au Mali. Plus qu'une prose, « La guerre du Bani-Volta » est un cours d'histoire, livré dans un « registre simplifié » pour faciliter, selon l'auteur, son appropriation par toutes les classes d'apprenants et d'enseignants. L'ouvrage est surtout une réécriture du conflit qui a opposé le colon français aux populations coalisées de l'Ouest-Volta, révoltées des exactions de l'administration coloniale (impôts difficilement supportables, recrutement abusifs de soldats et de travailleurs... ).

Pour le LCL Coulibaly, la révolte dans le Bani-Volta a été l'un des soulèvements populaires les plus importants de l'ère coloniale. Cela, même si l'évènement est resté moins connu jusqu'en 2015, année au cours de laquelle l'Assemblée nationale s'en est fait l'écho en célébrant son centenaire. Il a, en sus, déploré les quelques écrits sur cette période « sombre » de la Haute-Volta, qui, de son point de vue, ont rapporté les faits sous un regard afro-pessimiste, tronquant ainsi la vérité et qualifiant le conflit de « mineur » et les belligérants noirs, de simples « insurgés » ou de « révoltés ». A vrai dire, l'opposition, a-t-il dit, a fait rage et les combattants africains ont, à maintes reprises, tenu en échec le colonisateur.

Rétablir la vérité historique

Ce faisant, la thèse qu'il s'est appliqué à défendre dans l'ouvrage, a-t-il poursuivi, est que le conflit qui a opposé les peuples du Bani-Volta aux troupes coloniales françaises a pris la dimension d'une « vraie guerre avec des stratégies et des tactiques bien élaborées » de part et d'autre des fronts. De ce fait, la démarche qui a été la sienne est « scientifique » et fondée sur les centaines d'archives explorées en France et à Dakar. « Lorsque je cite quelque chose d'assez important, je donne exactement sa source et le lieu où l'on pourrait la trouver », a-t-il soutenu. L'œuvre de 226 pages se présente en trois parties subdivisées en onze chapitres.

En les parcourant, le lecteur est d'abord entraîné sur les fondements et les étapes de la colonisation française en Afrique de l'Ouest, puis sur le passé glorieux, la diversité et les raisons de la révolte des peuples du Bani-Volta et enfin sur une démonstration et des études comparées rétablissant la « vraie nature » du conflit Colons-populations du Bani-Volta. Se fondant sur les résultats de sa recherche, le LCL Coulibaly a décrit le conflit comme ayant été l'un des plus meurtriers de la sous-région. Entre 1915 et 1916, il aura fait, selon ses sources, environ 30 000 victimes et près de 112 villages détruits du côté des Africains contre 158 morts dont huit officiers français chez l'envahisseur. L'armée coloniale n'est venue à bout des résistants, a-t-il expliqué, qu'à l'usure et à laquelle il faut ajouter la supériorité de ses armes.

Estimant qu'il a amorcé l'étude d'une facette oubliée de l'histoire du Burkina Faso, il a invité les écrivains à lui emboîter le pas en mettant à nu d'autres vérités cachées. Entre autres problématiques, il a proposé que l'on se penche davantage sur les raisons pour lesquelles certains villages avaient refusé de prendre les armes contre le colonisateur. Le préfacier de l'œuvre, l'ancien ministre de la Culture et du Tourisme, journaliste et écrivain, Baba Hama, a loué le caractère éducatif de « La guerre du Bani-Volta (1915-1916) ». Pour lui, l'auteur a le mérite d'avoir réalisé un travail « hautement » scientifique et historique. Son avis est tout aussi partagé par le parrain, le colonel-major, Léon Traoré, qui a félicité l'auteur avant d'inviter les lecteurs à se procurer l'œuvre, disponible au prix de 14 000 FCFA aux librairies Jeunesse d'Afrique et Diacfa.