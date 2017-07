Afrique de l'Ouest: Le temps de l'action

Une fois de plus, Bamako, la capitale malienne, a accueilli un sommet du G5 Sahel, regroupant le Mali, le Burkina Faso, le Niger, le Tchad et la Mauritanie durement touchés par le terrorisme. Ce dimanche 2 juillet 2017, un Sommet dit extraordinaire s'est tenu à Bamako et a été marqué par la participation de la France.Le thème était : «Partenariat stratégique». Cette rencontre visait à renforcer les capacités des Etats à faire face à ceux qui sèment la mort et le désarroi.

Dans la lutte contre le terrorisme et le crime organisé, la synergie d'actions est une nécessité.Mais l'on note que pour une lutte efficace, la sincérité dans la coopération et l'action sont une exigence. Ibrahim Boubacar Keïta du Mali, Roch Marc Christian Kaboré du Burkina Faso, Idriss Déby Itno du Tchad, Mahamadou Issoufou du Niger et Mohamed Ould Abdel Aziz de la Mauritanie engagés contre le terrorisme ont le devoir de jouer la carte de la sincérité et de la volonté. Au-delà des discours, le moment est venu de concrétiser ce dont on parle depuis le Sommet de N'Djaména le 20 novembre 2015.

Même si le projet est resté longtemps lettre morte, il a eu la chance d'être réactivé le 6 février 2017. Et les récentes décisions concernant cette force devaient convaincre les cinq chefs d'Etat concernés par le fléau sahélien de hâter le pas. En effet, le 21 juin dernier, le Conseil de sécurité des Nations unies a adopté une résolution qui «salue le déploiement» de cette force. Certes, aucun mandat onusien n'a été délivré à cette force anti-terroriste, mais la résolution obtenue est une caution morale assez importante.

La difficulté n'est pas uniquement le manque de financement pour boucler le budget de cette force qui est estimé à environ 277 milliards 488 millions FCFA. Là où il y a la volonté, il y a la capacité. On n'a pas besoin de boucler le budget pour entamer l'action. Il faut savoir agir avec les moyens dont on dispose. L'Union européenne s'est engagée à verser 50 millions d'euros (32 milliards 800 millions FCFA). Chacun des cinq pays à qui il est demandé de fournir un bataillon de 750 hommes n'est-il pas en mesure de prendre en charge ses hommes ? La CEDEAO et l'Union africaine (UA) ont-elles refusé tout soutien à l'initiative du G5 Sahel ? Vu les objectifs poursuivis par cette force, à savoir lutter contre les groupes terroristes, le trafic de drogue, d'armes et de migrants, la CEDEAO et l'UA ne peuvent pas rester indifférentes.

En attendant, il faut commencer avec les petits moyens. Que chaque pays accepte de mettre ses 750 hommes sous le commandement du général malien, Didier Dacko, avec droit de poursuite de part et d'autre des frontières et l'on verra la suite.

La création du G5 Sahel date de février 2014.Il est temps de déclencher la vraie lutte contre «la montée de l'extrémisme» et de «réaliser le Sahel de la défense», dont a parlé le président Ibrahim Boubacar Keïta, lors du 3ème Sommet extraordinaire, le 6 février 2017 à Bamako. Les 15 soldats nigériens tombés à In Tirzawane, le 22 février 2017, les 9 militaires maliens morts dans la région de Ségou, le mardi 2 mai dernier, ou encore les 12 soldats burkinabè trucidés, le 16 décembre 2016 à Nassoumbou ne seront pas morts pour rien. Pour ce faire, des actes forts méritent d'être posés à l'issue de ce énième sommet du G5 Sahel.