Burkina Faso: Piratage de comptes à CBAO - Le verdict du procès pour le 21 juillet prochain

Le verdict du procès qui oppose la banque CBAO à certains de ses clients, est attendu le 21 juillet prochain. Après les plaidoiries des avocats de la CBAO et celles du parquet, le vendredi 29 juin 2017 au Tribunal de grande instance de Ouagadougou, la défense a plaidé pour la relaxe pure et simple de ses clients au bénéfice du toute.

Débuté le 8 juin dernier, le procès qui oppose la banque CBAO à 14 de ses clients, tire vers sa fin. En effet, après les débats et la plaidoirie de la partie civile, du parquet et de la défense, le verdict a été mis en délibéré pour le vendredi 21 juillet 2017. Le jeudi 29 juin, c'est une audience marathon (8h à 1h du matin) qui a permis aux différentes parties de prouver d'une part, la culpabilité des prévenus et de l'autre, leur innocence dans cette affaire. Pour les avocats de la CBAO, Sayouba Zidwenba dit «Will télécom», Christian Tapsoba dit «Goroko» et les 12 autres prévenus se sont rendus coupables de complicité de falsification de documents informatisés, complicité d'escroquerie et recel.

Ils ont par conséquent demandé au tribunal de les condamner à la peine maximale de 5 ans, prévue par le Code pénal à cet effet. De plus, ils souhaitent que les prévenus paient de façon solidaire la somme de 250 millions de F CFA à la banque. C'est aussi l'avis du procureur du Faso qui, après une longue plaidoirie, a requis les peines d'emprisonnement ferme de 60 mois et des amendes de 1,5 millions de F CFA contre chacun des prévenus et la confiscation des sommes sous scellées.

Des indices et non des preuves

C'est à la limite si les avocats des prévenus n'ont pas sursauté en entendant les peines requises par le procureur du Faso. «Je ne suis pas sûr que la vérité sera dite parce qu'en requérant la peine pour tous les prévenus, le parquet viole le principe d'individualisation des peines. Les circonstances ne sont pas les mêmes pour tous les prévenus», a d'emblée lancé Me Tougma, avocat d'un des prévenus. Comme lui, chacun des autres avocats a estimé que l'accusation n'a donné que des indices et non des preuves sur la culpabilité de leurs clients. Il s'agit, ont même dit les avocats de Sayouba Zidwemba dit «Will télécom», d'indices péremptoires et non d'indices concordants et sérieux.

A les entendre, la banque n'a donné aucune preuve de falsification de documents et d'escroquerie étant donné que les relevés et les historiques ont été fournis par la banque elle-même qui peut les manipuler à volonté. «En quoi faire une opération commerciale peut-elle être une complicité ? C'est un acharnement du parquet et de la partie civile qui voulaient à tout prix voir mon client en prison. C'est une haine de CBAO à l'endroit de mon client. La CBAO n'est aucunement victime, elle fait de la comédie», a argué Me Antoinette Ouédraogo qui a terminé les plaidoiries peu après minuit.

Les attentes de la partie civile et de la défense

Me Christophe Birba, avocat de la défense : «Nous pensons très humblement, avoir démonté les indices que l'accusation avait présentés pour soutenir que les infractions reprochées à nos clients étaient constituées. Nous sommes confiants et nous espérons que le 21 juillet, ils vont regagner leurs familles. Concernant l'existence de dossiers pareils dans d'autres pays de la sous-région, j'évoquais l'article de presse d'un journal en ligne à Dakar au Sénégal. Le compte-rendu fait par le journaliste concernait un dossier ouvert à Dakar entre la CBAO et d'autres prévenus. Ce dossier est en instruction, de sorte qu'aujourd'hui, aucune information ne peut filtrer. Il semblerait également que le même dossier serait ouvert à Abidjan.

Nous ne savons pas les contenus de ces procédures mais de ce qui nous a été donné de constater ici, nous remarquons tout simplement que la CBAO n'arrive pas à nous dire qu'elle a perdu de l'argent, alors qu'elle réclame de l'argent. Elle dit que tout est parti d'un déséquilibre de ces balances. Non seulement, ce déséquilibre n'est pas prouvé, mais aussi et surtout, la CBAO ne prouve pas qu'elle a perdu de l'argent à travers un compte qui serait débité. C'est pourquoi d'ailleurs, l'un des avocats de la défense a demandé que l'argent sous-scellé soit confisqué pour destruction ou au profit du Trésor public parce qu'il n'est pas normal non plus que la CBAO vienne s'enrichir illégalement, illicitement».

Me Issa Diallo, avocat de la CBAO : «Un procès pénal est difficile parce qu'il n'est pas mené par la partie civile mais par le procureur. Ce qui signifie que, même la demande de la partie civile est accessoire à celle du procureur qui est le principal acteur. Je présume que le tribunal va suivre ce qu'a requis le procureur et ce qu'a demandé la partie civile pour redorer l'image de la banque, de la justice du Burkina Faso et sécuriser l'économie du pays. Par rapport à la requête de la défense qui veut qu'on nous déboute parce que nous avons déjà engagé une procédure au Tribunal du commerce, j'estime qu'elle nous fait une mauvaise querelle.

Pour la simple raison que les articles 54 et suivants de l'Acte uniforme sur les voies d'exécution, prévoient que toute personne qui estime être créancier d'une autre personne peut demander au Tribunal, s'il ne dispose pas de titre, l'autorisation de prendre des mesures conservatoires. Cela n'est pas l'exercice de l'action publique, mais plutôt une sûreté, une façon de garantir le paiement éventuel de sa créance au cas où il aura un titre. Si éventuellement le Tribunal venait à déclarer notre action irrecevable, il reconnaît du même coup que toute partie qui prétend être créancière d'une autre partie, peut s'adresser au Tribunal correctionnelle pour obtenir une décision pour sécuriser le paiement de sa créance future.

Ce qui est impossible puisque la saisie conservatoire en l'absence d'un titre n'est autorisée que par le président d'une juridiction compétente. La Chambre correctionnelle n'est pas une juridiction compétente en matière de saisie. On nous a reproché d'avoir bâti notre intervention sur des indices au lieu de preuves. Mon confrère Me Prosper Farama (NDLR : autre avocat de la banque) a parachevé l'action en parachevant l'article 430 du Code de procédure pénale qui veut qu'en matière pénale, la preuve soit rapportée par tous les moyens et il appartient au juge de fonder sa conviction sur les preuves rapportées contre le prévenu pour décider. La loi pénale ne définissant pas certains termes, cela revient à la doctrine et à la jurisprudence antérieure qui estime qu'en l'absence de preuves suffisantes, des indices servent au juge de base de fondement. Lorsqu'il y a beaucoup d'indices, leur nombre forme la preuve au regard de la conviction du juge pour aboutir à une culpabilité».