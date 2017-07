Sénégal: Sinale 33e edition coupe du maire / Victorieuse de l'Ss Douanes - L'Asfa sort la grosse artillerie

L'Association Forces Armées du Sénégal s'est emparée de la Coupe du maire disputée, samedi 1er juillet, au stadium Marius Ndiaye. C'était aux dépens de l'As Douanes qu'elle a dominé sur la marque de 75 à 69. Les gabelous sont tombés les armes à la main après une rencontre âprement disputée. C'est le troisiéme trophée remporté dans cette compétition après celui qu'ils se sont adjugés en 1991.

Les militaires de l'Asfa ont donné des couleurs à leur saison en enlevant, samedi, face à l'As Douanes, la finale de la 32e édition de la coupe du maire de Dakar disputé samedi au stadium Marius Ndiaye. Dans ces retrouvailles entre «fréres d'armes », la formation militaire a d'entrée pris la mesure de l'adversaire. L'engagement et le jeu phyisique imposés à l'adversaire auront vite un écho au tableau d'affichage (20-7). Un avance que le meneur Hyacinthe Diop et ses coéquipiers tentent de conforter. Mais Louis Adams ne se laisse pas conter. L'As Douanes se rebiffe et reste sur les talons de son adversaire. Mieux, elle parvient vite à faire la jonction à la pause.

De retour sur les vestiaires, les militaires profitent de la maladresse des gabelous pour procéder à un jeu de contre attaque. Le meneur Hyacinthe Diop fait sortir son talent dans le «un contre un». L'Asfa se détache à nouveau et largue l'As Douanes à plus 16 points à la fin du 3e quart temps (53-40. 7e).

Poussés par leurs nombreux supporters militaires massés sur les gradins du stadium Marius Ndiaye, l'Asfa tient le bon bout. Mais le retour sur le parquet sera d'un tout autre tonneau. Car en faveur d'une pression tout terrain mis par le coach gabelou Mamadou Guèye, l'As Douanes reprend vite du poil de la bête. Cheikh Tidiane Ndoye très combatif relance son équipe et lui permet de réduire l'écart (60-55. 3e).

Acculés, les militaires marquent le pas et subissent le jeu. Sous l'impulsion de son meneur Louis Adams, l'As Douanes réussit à faire la jonction grâce à un tir primé (67-67. 7e) C'est le tournant de la partie. Sur les derniers échanges, l'Asfa va tout bonnement sortir la grosse artillerie pour mettre la pression en défense et couper les couloirs de passes. L'équipe militaire s'appuiera ensuite sur ses internationaux Hyacinthe Diop et le puissant pivot Abdoulaye Coulibaly pour endiguer les derniers assauts de l'As Douanes et repasser devant à 1 min 19 du coup de gong final (72-69)

En perdant leur dernières possessions, les gabelous vont du coup laisser passer leurs chances de s'imposer. Le pivot Coulibaly va donner l'avance à son équipe à 19 secondes de la fin (74-69) et lui permettre d'arracher la victoire finale sur le score de 75 à 69. Au palmarès, l'Asfa succéde à l'As Douanes et s'offre son troisiéme trophée de la Coupe du maire après celui de 199 et 1991.