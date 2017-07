Sénégal: Bambey - Aida Bbodji sur la rencontre Cena-acteurs politiques de vendredi / «Ce consensus ne nous engage pas»

En convoquant les investis de sa coalition aux législatives, la tête de liste de And saxal liguèye, la deputé Aida Mbodji n'a pas manqué de dénoncer ce qu'il qualifie d' « ostracisme » après son exclusion de la rencontre convoquée par la Cena avec les acteurs politiques, vendredi dernier. Une rencontre au cours de laquelle il a été proposé une modification de la loi électorale pour permettre à l'électeur de ne choisir que 05 bulletins pour faire son vote, le jour du scrutin. « Nous avions besoin de prendre les avis des différents investis au niveau de nos listes concernant le consensus dit réalisé par la Cena. Il se trouve qu'au niveau de notre coalition, nous n'avons pas été convoqués. Pour qu'il y ait consensus, il faut faire prévaloir une démarche inclusive et participative pour faire participer toutes les coalitions en lice » a-t-elle soutenu.

