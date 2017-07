Sénégal: El Hadj Ibrahima Sall - Une décision «majoritaire», mais non «consensuelle»

Le président du parti politique "Demain la République", El Hadj Ibrahima Sall trouve que la décision de modification de l'article L.78 du Code électoral est certes «majoritaire», mais non «consensuelle». L'invité de l'émission politique Grand jury de la Radio futurs médias (Rfm) du dimanche 2 juillet, qui se dit néanmoins favorable à la proposition de la Cena argue par ailleurs que l'appel à manifestation devant l'Assemblée de la Coalition gagnante Wattu Sénégal, le jour de la modification de l'article L.78, n'est pas nécessaire.

La décision de la Coalition gagnante Wattu Senegaal, dirigée par l'ancien président Abdoulaye Wade, de manifester son désaccord devant les grilles de l'Assemblée nationale, le jour de la modification de l'article L.78 du Code électoral, suscite une controverse.

Le président du parti "Demain la République", non moins ancien ministre du Plan sous Abdou Diouf, est contre cette manière de manifester son désaccord contre la décision de retoucher l'article L.78 du Code électoral dans le but de faciliter le déroulement du vote. Invité à l'émission politique Grand jury de la Radio futurs médias (Rfm) du dimanche 2 juillet, El Hadj Ibrahima Sall pense que «c'est non seulement pas nécessaire, mais qu'il faut se féliciter qu'on ait trouvé une solution heureuse».

Pour lui, si ce qui est modifié est «substantiel», cela aurait mérité un recours au niveau de la Cedeao, comme le prévoient les poulains de Wade. Pour ce cas d'espèce, avec la possibilité pour l'électeur de choisir au moins 5 bulletins avant de procéder à son choix au niveau de l'isoloir, M. Sall estime que «ce n'est pas essentiel». Il trouve, par conséquent, la solution «intelligente» et ne «voit pas pourquoi il y aurait un recours». D'autant plus qu'une telle décision pourrait, selon lui, encourager et relever un peu le taux de participation.

Tout de même, El Hadj Ibrahima Sall reste persuadé que la proposition de la Cena, même si elle est majoritaire, n'est pour autant pas «consensuelle». Il soutient en fait qu'on aurait pu avoir une décision consensuelle si en amont les questions avaient été discutées. Pour lui, en démocratie, «les consultations et le dialogue doivent être permanents». Il déplore à cet effet qu'à la veille des élections, la Cena trouve une règle et «qu'on passe à un vote à main levée pour voir qui est majoritaire et qui ne l'est pas». L'ancien ministre sous Diouf juge que s'il y avait eu assez de dialogue et de concertation, «on allait aboutir à une décision acceptée par tous».