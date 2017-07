Sénégal: Khalifa Sall, tête de liste de Taxawu Senegaal pour les législatives - Alioune Tine plaide pour sa libert2 provisoire

Le Directeur régional d'Amnesty international de l'Afrique de l'Ouest et du Centre, Alioune Tine, invité de l'émission politique de la radio privée Sud Fm, du dimanche 2 juillet dernier, trouve que «c'est un casse-tête». En effet, le droit de l'hommiste estime qu'à partir du moment où la candidature du maire de Dakar est reconnue, «aucun de ses droits ne doit être privé parce que, tout simplement, il est en prison». La chose la plus simple, à son avis, «c'est de lui accorder une liberté provisoire pour qu'il fasse campagne comme tout le monde, à égalité avec tous les candidats». Cela, rappelle-t-il, en conformité avec les propos du ministre de la Justice, Me Sidiki Kaba, qui pense que tant que Khalifa Sall n'est pas reconnu coupable, il jouit pleinement de ses droits civils et politiques.

Au delà de la gestion technique du scrutin du 30 juillet prochain, face à la pléthore des listes, et la question du coût de ces législatives, une autre équation attend le pouvoir judiciaire, notamment le cas Khalifa Sall. En effet, la tête de liste nationale de la coalition Mankoo Taxawu Senegaal (Mts), en prison depuis mars dernier, suscite commentaires et polémiques.

