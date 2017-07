Sénégal: Trois questions à Mahawa Diouf, coordonnateur de la cellule de communication de BBY - «Ce large consensus est incontestable»

interview

Accroché en marge du séminaire initié par la présidente des femmes de Bennoo Bokk Yaakaar à l'intention des femmes investies de la mouvance présidentielle, le coordonnateur de la cellule de communication de Bby, Mahawa Diouf se réjouit du «large consensus» sans «conteste» dégagé lors de la rencontre entre les représentants des listes et la Cena. Pour lui, toute cette agitation de certains membres de l'opposition n'est que diversion, non sans soutenir mordicus que le secret du vote n'a pas été violé.

La proposition de la Cena est passée sur fond de contestation de l'opposition dite «significative». Peut-on parler d'un large consensus à ce niveau ?

D'abord, nous nous réjouissons que la culture historique au Sénégal du consensus politique fasse encore rejaillir son efficacité dans des situations difficiles. Parce qu'en vérité, c'est un large consensus qu'il y a eu sur ces échanges et ces réflexions autour de la Cena pour trouver une solution compte tenu des circonstances exceptionnelles de ces législatives avec les 47 listes. La solution qui a été proposée, qui est donc un minimum de 5 bulletins à choisir avant d'aller à l'isoloir, a semblé regrouper l'essentiel du consensus de l'essentiel des acteurs.

Nous nous en félicitons. Donc, loin de ce que vous dites, sur l'essentiel des listes, la majorité est d'accord. Il y a 2 ou 3 listes qui semblent ne pas être d'accord. Mais, ce qui est demandé, dans le cadre législatif et règlementaire, c'est qu'il y ait un large consensus. Ce large consensus est incontestable. Tout le reste n'est que conjecture et diversion. C'est un consensus, les gens sont d'accord sur l'essentiel et les propositions sont issues de divers composantes.

Qu'en-t-il de la faute rejetée sur le pouvoir, car l'opposition accuse le chef de l'Etat, Macky Sall d'être derrière cette pléthore de listes qu'il a lui même financées ?

Vous pensez qu'il y a des listes parrainées par le chef de l'Etat ? L'opposition dit ce qu'elle veut. Elle dit tout sauf ce qu'elle doit dire. Ce qu'elle doit dire, en l'occurrence, c'est son projet pour son pays. Et quand on dit tout sauf ce qu'on doit dire, il y a de fortes chances qu'on soit dans des discours hasardeux. C'est le cas dans cette situation. Comment peut-on accuser le régime d'être à l'origine de la vitalité démocratique d'un pays ? Les listes déposées l'ont été dans le cadre de la loi. Maintenant, il faut ajuster notre organisation, notre cadre législatif et règlementaire pour qu'on ne soit plus dans une situation aussi difficile.

Mais, personne ne pouvait prévoir autant de listes. C'est une situation exceptionnelle. La démocratie sénégalaise, dans sa culture la plus représentative, pas celle la plus bavarde, a montré qu'elle est à mesure de relever les défis qui se présentent à elle, en l'occurrence l'hypertrophie de la représentation des listes et la solution qui a été proposée par la Cena, après le consensus retrouvé autour de l'essentiel des coalitions.

Vous parlez de large consensus. Mais, qu'en-t-elle du secret du vote, avec une telle proposition ?

Nous votons au Sénégal depuis 1860. Nous avons une forte tradition d'élection. Les élections, c'est le principe de la représentativité. Nous ne pouvons pas tous être dans les instances de représentation. C'est pourquoi nous faisons une sorte de délégation de la représentation. De ce point de point, l'élection sert d'instrument pour ça. Il faut qu'il soit transparent, équilibré, juste dans son procédé. Ces grands principes sont préservés. Le secret du vote n'est pas violé. Personne ne peut dire que telle personne, en sortant de l'isoloir, a voté pour telle ou telle autre liste. Donc, de ce point de vue, il n'y a pas de risques.