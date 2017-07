Afrique: Afrobasket 2017 / Après le désistement de l'Angola - Le Sénégal et la Tunisie co-organisent la compétition

Après le desistement de l'Angola d'organiser l'Afrobasket masculin, la Fiba Afrique a confirmé le Sénégal et la Tunisie comme les deux co-organisateurs de la prochaine édition qui se dispute au mois de septembre prochain. Toutefois, Dakar n'abritera que deux des quatre poules de la compétition avant de laisser Tunis le soin d'organiser les matchs du second tour à élimination direct et la finale.

Le Sénégal et la Tunisie vont finalement hérité de l'organisation de l'Afrobasket. Après le désistement du Congo et celui de derniére minute de l'Angola, détentrice du record des trophées continentaux, les deux pays ont été désigné par la Fiba pour organiser conjointement cette compétition continentale du 8 au 16 septembre. La co organisation est d'ailleurs une première dans la discipline du basket.

Cette discipline qui a jusqu'ici opéré une organisation tournante n' a apparement pas une autre alternative que de retourner à la Tunise qui va en effet organiser une deuxiéme fois d'affilée. La dernière édition de l'Afrobasket qu'elle avait organisée en 2015 a été remportée par le Nigéria devant l'Angola. Et le Sénégal avait perdu le match de classement devant la Tunisie et s'était classé à la 4e place.

La derniére compétition que le Sénégal avait organisé remonte en 1997 avec en prime un cinquiéme sacre africain. Pour cette édition 2017, la Tunisie et Sénégal accueilleront chacun deux Poules de 4 équipes. Soit un total de huit équipes par pays. Pour le 1er tour, la première poule jouera à Dakar du 8 au 10 septembre alors que la deuxième poule évoluera à Tunis. Les matchs de la phase finale auront également lieu en Tunisie.

Les deux premières équipes de chaque groupe se retrouveront à Tunis, pour le second Tour et les matchs à élimination direct notamment les quarts de finale, les demi-finales et la finale. Outre le Sénégal et la Tunisie, la compétition continentale regroupera l'Angola, l'Afrique du Sud, le Cameroun, la République centrafricaine, la Côte d'Ivoire, la République démocratique du Congo, l'Égypte, la Guinée, le Mali, le Maroc, le Mozambique, le Nigéria, l'Ouganda et le Rwanda.