Sénégal: Ex-travailleurs de la Sias et Ama à Médina Gounass - Les grévistes de la faim déversent leur colère sur la route

Ils avaient menacé de passer à la vitesse supérieure et ils l'ont fait. Les ex-travailleurs de la SIAS et d'AMA qui avaient entamé une grève de la faim depuis plus de deux semaines ont barré la route de Médina Gounass, en y brulant des pneus, après avoir tenu leur assemblée générale.

Selon le Secrétaire général du regroupement des travailleurs du nettoiement, d'autres actions sont en cours pour pousser l'Etat à respecter leurs droits. «Nous prenons à témoins tout le peuple sénégalais. Il y a un désastre humain. Des hommes et des femmes qui ont donné leurs sueurs et sangs pour la propreté du Sénégal sont couchés à l'intérieur des chambres dans cette maison. Aujourd'hui, ils demandent leurs droits et on les marginalise. Ce n'est pas normal», s'est d'emblée plaint le syndicaliste.

Il poursuit: «ils ont sorti un dossier politique indiquant que c'est 18 entreprises et dont trois avances sont réglées, en nous excluant des entreprises concernées. Nous ne pouvons pas comprendre cela. Et, cela ne passera pas. Nous ne pouvons pas comprendre, au moment où nous réclamons des droits, le président Macky se permet des largesses à des députés, à des cadres et je ne sais pas quoi ? C'est nous qui méritons les billets pour la Mecque».

Son collègue syndicaliste de renchérir: «c'est un dossier connu de toutes les structures de l'Etat. Nous ne céderons pas: pas de miettes, tout notre argent ou nous n'allons pas arrêter la diète. Nous sommes plus de 300, si on évacue des grévistes, d'autres viendront prendre leur place pour continuer la diète», menace ce dernier. Aussitôt l'assemblée générale terminée, les ex-travailleurs, soutenus par d'autres travailleurs du nettoiement, ont brulé des pneus sur la route de Médina Gounass pour exprimer leur mécontentement. Depuis le début de la diète, plus de 11 personnes ont été évacuées à l'hôpital. Les ex-travailleurs d'AMA Sénégal et de la SIAS réclament des droits qui s'élèvent à près de 3 milliards de francs Cfa.